Mit harmonischen und modernen Büromöbeln zum Erfolg

Norderstedt (lm/ac) In Zeiten immer schnelleren Kommunikationsflusses ist es dennoch häufig unabdingbar, bestimmte Gespräche mit Kunden oder einer Projektgruppe von Angesicht zu Angesicht zu führen. Damit das Ambiente eines Besprechungsraumes sich positiv auf den Gesprächsverlauf, auf die Kreativität und Produktivität einer Konferenz auswirkt, halten die BüroProfis um Andreas Preugschat unterschiedliche Möbilierungslösungen parat.



„Natürlich kommt es in erster Linie auf den Inhalt und auf die Präsentation an, ob ein Gespräch zu Ihrer Zufriedenheit verläuft oder nicht. Mit der Art und der Anordung Ihres Mobiliars in Ihrem Besprechungs- oder Konferenzraum können Sie aber ebenfalls entscheidend zum Gelingen einer Besprechung beitragen“, weiß Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord. „Wenn die Atmosphäre in Ihren Räumlichkeiten entspannt, kommunikativ und kreativ ist, fühlen sich Ihre Gesprächspartner wohl.“



Standhaft und dynamisch?

„Besonders eindrucksvoll ist der Konferenztisch ,conventus‘ von unserem Werkspartner fm Büromöbel“, so der Fachmann. „Die Ingenieure und Tischler haben die Herausforderung, harmonische Rundungen in Verbindung mit einem Design, das sowohl Standhaftigkeit als auch Dynamik ausdrückt, erfolgreich gemeistert. Entstanden ist ein Designerkonferenztisch ohne Ecken und Kanten.“ Selbstverständlich gibt es den Konferenztisch mit verschieden großen Tischplatten und in unterschiedlichen gehobenen Dekorfarben. Auch für die integrierte Stromzufuhr bietet der Hersteller unterschiedliche Lösungssysteme an. „Sie können sich ganz einfach den für Sie passenden Konferenztisch zusammenstellen“, verspricht Andreas Preugschat. Neben dem „conventus“ halten die BüroProfis natürlich auch jede Menge andere Antworten für das perfekte Büro bereit – egal ob für den Empfang, den Wartebereich oder das Großraumbüro. „Kostenlose Beratung und Planung gehört für Sie in unserem Hause selbstverständlich zum Service. Besuchen Sie unsere Ausstellung und bekommen Sie einen Einblick in unsere Welt der Möbel“, lädt der Inhaber abschließend ein.



Foto: Moderne Büromöbel sollen nicht nur ihren Zweck erfüllen. Sie sollen die Gesundheit der Mitarbeiter erhalten, inspirieren und zu Großem anspornen. Die Experten von BüroProfi Nord halten eine Vielzahl an unterschiedlichen Lösungen für das moderne Büro bereit, so auch den Designerkonferenztisch „coventus“.

Veröffentlicht am: 21.03.2017