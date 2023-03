Mit wenig Aufwand ein besseres Arbeitsgefühl schaffen

Norderstedt (lr/ls) Neue Büroausstattung für die Firma Sicom Stein Sohn GmbH in der Oststraße, Norderstedt. Die Anforderungen waren klar und schon nach kurzer Zeit bekamen Geschäftsführer Ole Ostermann und sein Team die gewünschten Möbel.



„In unserem Büro sollten alle vier Arbeitsplätze einheitlich gestaltet werden, auf dem neuesten, technischen Stand sein und selbstverständlich auch auf den Nutzer ergonomisch angepasst sein. Wichtig war uns außerdem ein modernes, zeitloses Design, welches zu jeder Zeit nachgerüstet werden kann, falls neue Arbeitsplätze hinzukommen“, so Ole Ostermann. „Dies alles sollte selbstverständlich auch preislich noch attraktiv sein.“ Andreas Preugschat und sein Team berieten das vierköpfige Team und erstellten daraufhin eine Planung in 3D-Ansicht. „Die Planung half uns besonders gut, um uns die Neuerungen bildlich vorstellen zu können“, so Ole Ostermann weiter. Nach der gemeinsamen Abstimmung ging alles ganz schnell. Die neue Ausstattung wurde geliefert und auch montiert, bis alles seinen perfekten Platz hatte. Das Team arbeitet nun an Schreibtischen der Marke fm-Büromöbel. Diese sind in der Fläche erweiterbar und somit flexibel zu gestalten. Störende Kabel wurden in Kabelkanälen unter den Tischen, beziehungsweise mit Durchlassen auf der Arbeitsfläche untergebracht.



Auch Besucherplätze für Besprechungen am Arbeitsplatz wurden eingerichtet. Insgesamt hat das Büro 15 verschiedene Dekore erhalten, die alle in der selben Preisklasse liegen. Auf die gemütlichen und doch ergonomischen Bürostühle hat die Firma Sicom Stein Sohn GmbH fünf Jahre Garantie. Sie sind zu allen Richtungen flexibel verstellbar und haben eine integrierte Sitzflächenneigung sowie Rückenlehneneinstellung. Die „Luxo“-Stehlampen ersetzen die Deckenlampen komplett. Diese waren für die einzelnen Arbeitsplätze nicht ausreichen ausgerichtet und haben Blendungen hervorgerufen. Mit dem neuen System sind auch indirekte Beleuchtungen möglich – sie sind dimmbar und transportabel. „Der Aus- und Umbau war letztes Jahr im November und wir sind bis heute sehr zufrieden damit. Wer eine Erneuerung oder Umgestaltung seines Büros plant, aber das Tagesgeschäft nicht stören will, sollte unbedingt auf den zuverlässigen Service von BürpProfi Nord zurückgreifen. Auch für uns steht fest, sollte unser Büro nochmals erweitert werden oder ein Umzug anstehen, werden wir in jedem Fall die BüroProfis erneut beauftragen“, so Ole Ostermann abschließend.



Foto: Andreas Preugschat (rechts) fuhr erneut zu der Firma Sicom Stein Sohn um zu sehen, ob Ole Ostermann (links) und sein Team mit der neuen Büroausstattung zufrieden sind.

Veröffentlicht am: 18.06.2014