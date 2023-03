Neue Büroausstattungen dank Leasing

Norderstedt (lr/ab) Tipps und Tricks vom Profi! Auch auf der dritten B2B NORD konnte Andreas Preugschat gemeinsam mit Niklas Preugschat und Janet Carstensen die neuesten Trends und Ausstattungsmöglichkeiten für Büroräume vorstellen.



„Wir waren auch dieses Mal mit der Resonanz auf der Messe sehr zufrieden“, so Andreas Preugschat. „Zahlreiche Unternehmer kamen an unseren Stand, um sich zu informieren und zu probieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit, denn wer will schon ,die Katze im Sack’ kaufen?“ Das Konzept der BüroProfis ist klar – erst testen, dann kaufen. Nach ausgiebigen Gesprächen wird ein individuelles Konzept für jeden Kunden erstellt. Danach geht alles wie von selbst, denn das Team kümmert sich eigenständig um die Lieferung und auch um den Aufbau der neuen Möbel. Anschließend werden noch die Einstellungen der Parameter sowie eine fachgerechte Einführung des neuen Arbeitsplatzes durchgeführt.



Leasing? – Kein Problem!

„Viele Unternehmen kennen die hohe Kaufsumme, die schnell bei einer neuen Einrichtung zusammen kommen kann. Auch die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Mobiliars kann das Konto höher belasten, als es momentan sinnvoll erscheint. Doch eine Investition in ergonomische Büromöbel ist auch eine Investition in die Gesundheit der Mitarbeiter und somit auch in die Zukunft“, weiß Geschäftsführer Andreas Preugschat. Daher bietet BüroProfi Nord seinen Kunden ein ganz besonderes Leasingangebot. Und so gibt es ein komplettes Büro bereits ab 49 Euro netto monatlich bei einer Laufzeit von 60 Monaten. „Eine neue Ausstattung bedeutet dabei auch mehr Motivation und damit verbunden eine qualitativ hochwertigere Arbeit“, so Andreas Preugschat abschließend. Unser Tipp: Wer dieses einmalige Angebot nutzen möchte, kann noch heute bei Andreas Preugschat unter der Telefonnummer 040 / 547 94 11 anrufen oder direkt vor Ort nach Norderstedt fahren und einen völlig unverbindlichen und kostenlosen Beratungstermin vereinbaren! „Wir beraten Sie gerne“, so das gesamte Team von BüroProfi Nord.



Foto: Janet Carstensen, Andreas Preugschat und Niklas Preugschat standen den zahlreichen Messebesuchern zu den neuesten Trends Rede und Antwort.

Veröffentlicht am: 24.07.2014