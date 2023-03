Neues Jahr  neues Modell

Norderstedt (em/lr) Schnellstart ins neue Jahr! Die dxp distribution GmbH aus Norderstedt, exklusiver Anbieter des Archivsystems documentXpath, präsentiert sein neuestes und zurzeit leistungfähigstes Modell documentXpath X9. Vermehrte Kundenanfragen aus größeren Unternehmen können somit nun auch bedient werden.



Hat sich das documentXpath bisher als eine einfache Lösung für kleine Mittelständler bewährt, so gab es noch kein Produkt aus dem Hause dxp für größere Unternehmen mit einem höheren Bedarf an zu archivierenden Unterlagen.



Die beste Lösung für große Unternehmen

Rechnungen, Lieferscheine, Korrespondenz und vieles mehr wird täglich in Unternehmen bearbeitet. All das Papier muss irgendwann sauber in Aktenordner abgelegt werden, um das eine bestimmte Dokument im Fall eines Falles wiederzufinden. Für Steuerberater, Immobilienverwalter, Apotheker, Gastronomen und viele weitere ist seit über einem Jahr das documentXpath ein nicht mehr weg zu denkender Helfer. Bedarf besteht aber auch im größeren Umfang, wenn in Unternehmen zum Beispiel mehrere Tausend Dokumente täglich dauerhaft anfallen. Hier musste eine leistungsfähigere Lösung her. Geschäftsführer Vagharshak Lalayan dazu: „Um dieses Nachfragesegment auch abdecken zu können, haben wir das documentXpath X9 entwickelt. So bieten wir unsere autonome und preiswerte Lösung auch größeren Usern an.“



documentXpath aus Norderstedt setzt sich durch

Das Archivsystem punktet durch die einfache Handhabung. Das System wird komplett installiert geliefert und ist nach fünf Minuten einsatzbereit. Die Suche nach Belegen im Archiv ist ebenso faszinierend einfach: In sekundenschnelle googeld man sich sein gewünschtes Dokument schlicht. Und dies funktioniert von jedem Rechner im Firmennetzwerk und darüber hinaus sogar von jedem Gerät mit Internetzugang weltweit. Gleichzeitig verfügt es über einen optimalen Schutz vor Ausspähung und Viren.



Expansion über Vertriebspartner

Der weitere Expansionskurs von documentXpath soll nun mit Hilfe eines bundesweiten Netzes von Vertriebspartnern erfolgen. „Wir stoßen auf reges Interesse. Wir haben Anfragen von Fachhändlern aus Hamburg, Berlin bis hin zum Ruhrgebiet. Das wird die nächsten Monate ein ganzes Stück Arbeit, alle Präsentationstermine vor Ort abzuhalten“, freut sich Geschäftsführer und Vertriebsleiter Uwe Griebenow. Neues Jahr – neue Aufgaben!



Bildunterschrift:

Der große Dokumentenscanner des neuen Modells documentXpath X9 mit 250 Seiteneinzug.

Veröffentlicht am: 03.02.2014