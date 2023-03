Office Staging: neue Möglichkeit der Vermarktung

Norderstedt (kk) Die Veranstaltungsreihe Office Staging im Kontorhaus der EGNO fand großen Zuspruch. Immobilienexperten und Interessierte wollten das Vermarktungsinstrument „live“ erleben. Die unterschiedlich ausgestatteten Räume kamen beim Publikum sehr gut an.



Ideen umsetzen

„Menschen können leere Räume schlecht schätzen und wissen nicht, wie diese optimal genutzt werden können“, weiß Jan Drescher, Geschäftsführer von Heinrich Hünicke in Lübeck. Drescher hielt den Impulsvortrag zum Thema, zeigte, was Office Staging kann und bot sich und sein Team als „mobile Einsatztruppe“ an.



Staging in 48 Stunden

„Wenn sich ein Interessent ankündigt, können wir binnen 48 Stunden eine Einrichtung realisieren. Je nach Kunde beispielsweise in den Farben seines Logos oder der Firmenfarbwelt“, so Architektin Jessica Sterzig von Hugo Hamann. Gemeinsam mit Liv-Kathrine Strømsnes richtete sie nicht nur die 170 m² große Büro- oder Praxisfläche der EGNO ein, sondern visualisierte in 3D-Animationen auch noch weitere Möglichkeiten, die diese Flächen bieten.



Neue Möglichkeiten

Die Vielfalt zu zeigen, neue Vertriebsideen anzubieten und Unternehmen zu vernetzen, ist der Grund, warum EGNO und Hugo Hamann hier aktiv wurden. „Gerade Bestandsimmobilien sind häufig nicht so attraktiv, dass der Mietinteressent sofort begeistert ist. Die EGNO zeigt mit Office Staging neue Vertriebsmöglichkeiten in der Immobilien-Vermarktung auf: Für Gebrauchtimmobilien werden individuelle Lösungskonzepte erstellt und die Vermarktungschancen gesteigert“, sagt EGNO-Geschäftsführer Marc-Mario Bertermann.



Zufriedene Gäste

Die Gäste waren überrascht, wie modern und unterschiedlich die Räume gestaltet wurden. Tisch-, Sitz- und Farbkombinationen kamen gut an. „Das war ein schöner und interessanter Abend“, sagte Katharina Gey von der BIGBau Investitionsgesellschaft mbh, Kronshagen. Volker Bock, Prokurist der IVG Asset Management GmbH aus Frankfurt ergänzt: „Es war ein sehr gelungenes Event, denn es gab zielführende Kontakte.“



Bildergalerie im Internet

Die Vorher-Nachher-Fotos der Büroflächen im Kontorhaus in Norderstedt- Mitte zeigen, wie groß die Veränderung der Räume wirklich ist. Die Staging-Profis füllen leere Räume mit Leben – im Wartezimmer beispielsweise kann man die spielenden Kinder beinahe hören. Zahlreiche Fotos der Veranstaltungen und der Räume gibt es unter www.egno.de.



Veröffentlicht am: 25.06.2013