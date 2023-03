Ohne Zins und mit Verstand

Stockelsdorf (em/jj) Die Zinsen auf klassische Anlagekonzepte wie Sparkonten, Tages- und Termingelder, Bausparen oder Versicherungen sind derzeit so gering, dass es sinnvoll ist über alternative Möglichkeiten nachzudenken. Über Geldanlagestrategien in Zeiten niedriger Zinsen herrscht vielfach aber Unsicherheit über die Angebote.



„Obwohl die Zinsen niedrig sind, erfreuen sich die oben genannten klassischen Konzepte trotzdem immer noch großer Beliebtheit. Die Frage ist warum?“, erklärt Wiebke Schattschneider, Expertin für Vermögensanlage und Vermögensaufbau.



Vortrag auf der B2B NORD

Welche Folgen es hat, weiter auf die klassischen Konzepte zu setzen und welcher Ertrag überhaupt im Kapitalaufbau beziehungsweise im Kapitalerhalt mit anderen Anlageformen zu erreichen ist, erfuhren alle Interessierten in dem erfolgreichen Vortrag von Wiebke Schattschneider auf der B2B NORD am 14. April in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen.

Die Finanzexpertin berichtete über die Möglichkeit, mit einem breiten Mix aus Investitionen in Sachwerte wie Immobilien, Infrastruktur und Unternehmen das Risiko breit zu streuen und das Vermögen rentabel anzulegen beziehungsweise aufzubauen. „Ich freue mich, dass die Besucher im Anschluss die Gelegenheiten für Gespräche und Fragen nutzten und sich über die alternativen Möglichkeiten der Geldanlage bei mir informierten“, so Wiebke Schattschneider abschließend.

Veröffentlicht am: 02.05.2016