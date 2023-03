Perfekt für moderne Arbeitswelten

Norderstedt (lm/mr) Konzentriertes und motiviertes Arbeiten – welcher Unternehmer wünscht sich das nicht von seinen Mitarbeitern. Um das Arbeitsverhalten der Mitarbeiter positiv zu verstärken, gibt es das passende Handwerkszeug bei BüroProfi Nord in der Rathausallee.



Aber wie wirken sich die passenden Büromöbel auf die Konzentration und Motivation der Mitarbeiter aus? „Ganz einfach“, erklärt Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord. „Wir wissen alle, dass unser Bewegungsapparat, wie das Wort schon selber aussagt, nicht für langes Sitzen, sondern für Bewegung ausgelegt ist. Das heißt, wenn wir zu lange sitzen, führt das zu Fehlbeanspruchungen, was wiederum zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt. Und was tun wir im Büro? Richtig, sitzen. Also haben sich schlaue Menschen mit diesem Thema befasst und wirklich tolle Büromöbel für einen dynamischen Büroalltag konzipiert. Wir arbeiten in diesem Fall mit ,fm Büromöbel‘ zusammen und beziehen hier von einem starken Partner qualitativ hochwertige, funktionelle und optisch ansprechende Büromöbel.“



move 2.0

Der Sitz-Stehtisch move 2.0 bringt Schwung in den Büroalltag. Er fördert häufiges Wechseln von Steh- und Sitzpositionen und wirkt sich somit positiv auf Konzentration und Motivation aus. Klare Linien und ausgefeilte Technik genügen den Ansprüchen moderner Arbeitswelten.



Per Knopfdruck lässt sich die gewünschte Höhe einfach und schnell im Rahmen von 625 bis 1285 mm anpassen. Ob als Einzel-, Doppel- oder Gruppenarbeitsplatz – die 25 mm starke Tischplatte ist in verschiedenen Dekoren und vier Formen erhältlich. Auch das Zubehör besticht durch seine Funktionalität und ermöglicht die individuelle Arbeitsplatzgestaltung. Dazu zählen diverse Ablagemöglichkeiten, ein abklappbarer Kabelkanal und -kette sowie ein verstellbarer PC-Halter, der sich automatisch hoch und runter fahren lässt. Für Privatsphäre sorgen Sichtschutzwände.



Ein weiteres Highlight: Sollte der move 2.0 mal transportiert oder nicht benötigt werden, kein Problem. Ab einer Größe von 1600 mm lässt er sich durch das Lösen von vier Schrauben kinderleicht zusammenklappen.



Interessantes Angebot

„Immer mehr Chefs sind bereit, in diese Tische zu investieren, da das Bewusstsein für ergonomische Büroausstattung immer größer wird“, erklärt Andreas Preugschat. „Ob Möbel, Stühle, Leuchten, Schallschutz oder alles zusammen als komplette Büroeinrichtung – bei uns haben Sie zudem die Möglichkeit, alle Produkte zu leasen.“



Foto: Dynamik im Büro: Bei BüroProfi Nord erhalten Kunden alles, was es dafür braucht.

Veröffentlicht am: 16.11.2017