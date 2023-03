Präzision, Klarheit, Deutlichkeit

Hamburg/Salzburg (em/fg) Was macht eine gute Rede aus? Antworten auf diese Frage gibt es zahlreiche. Zum Beispiel eine gute Stimme, überzeugende Körpersprache und natürlich herausragende rhetorische Fähigkeiten, um nur einige zu nennen. Doch das allein reicht nicht: Selbst der technisch versierteste Redner wird kaum überzeugen, wenn er keine Botschaft hat und einfach nicht auf den Punkt kommt.



Ein wahrer Freund klarer und deutlicher Worte ist hingegen Peer Steinbrück. Der ehemalige Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen und Bundesfinanzminister a.D. wurde dafür im September auf dem Jahreskongress des deutschen Rednerverbandes GSA mit dem Deutschen Rednerpreis geehrt. Verliehen wird der Preis für bemerkenswerte Rhetorik, herausragende Reden oder eine außergewöhnliche, ehrliche und appellierende Kommunikation. Die Auszeichnung würdigt Personen des öffentlichen Lebens, die mit der Kraft ihrer Sprache Menschen und Medien bewegen.



GSA Ehrenpräsident Siegfried Haider, Gründer der German Speakers Association und Vorsitzender des Rednerpreisgremiums, zur Wahl der Jury: „Peer Steinbrück ist immer sehr gradlinig, aber ohne Scheuklappen politisch, menschlich und damit auch sprachlich seinen Weg gegangen. Zugleich war seine Kommunikation immer klar und unprätentiös. Er redet stets schnörkelfrei und zeigt zu jeder Zeit klare Kante, wo andere den heißen Brei umrunden, ohne zur Sache zu kommen. Floskeln, mit denen viele schönfärben, was Offenheit und Wahrhaftigkeit erfordert, waren und sind ihm fremd. Damit hat sich Peer Steinbrück den Deutschen Rednerpreis wahrlich verdient.“ Und Steinbrück selbst? Der freute sich über die Auszeichnung und bewies augenzwinkernd in seiner unterhaltsamen Dankesrede, dass die Wahl zurecht auf ihn gefallen war: „Um Himmels willen, wen soll denn die Jury sonst nehmen?“



Die Bühne gehört Ihnen

Sicherlich bewundert der ein oder andere Steinbrücks rhetorisches Talent und wünscht sich, selbst so authentische und überzeugende Reden zu halten. Die gute Nachricht: Reden ist lernbar! Steinbrück selbst erarbeitete sich seinen einzigartigen Stil, in dem er zuerst persönlicher Referent zweier Minister, schließlich Redenschreiber für Helmut Schmidt war.



Sie haben keine Kontakte in die Politik? Macht nichts: Die German Speakers Association (GSA) bietet in Zusammenarbeit mit der Steinbeis- Hochschule Berlin (SHB) seit mehreren Jahren einen weltweit einzigartigen Lehrgang zum „Professional Speaker“ an! Gerade ist der inzwischen achte Jahrgang gestartet. Die Teilnehmer des berufsbegleitenden Studiengangs durchlaufen in 9 Wochenendblöcken in Hamburg, Köln, München, Berlin und Wien insgesamt 36 Lehrveranstaltungen zu den Kernkompetenzen eines Professional Speakers. Aus der Praxis für die Praxis: Redner, Marketingfachleute und Berater aus der Branche geben in den Seminaren ihre Expertise und langjährige Erfahrung weiter. Die Themen sind unglaublich vielseitig – von Performance-Seminaren über Kreativitätstools und Marketing bis hin zu Medienrecht. Die Teilnehmer erhalten gewissermaßen einen Intensivkurs im Rednerdasein, alle wichtigen Aspekte werden in dieser einzigartigen 360 Grad-Ausbildung abgedeckt. Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer bei einer großen Ehrung im Rahmen der GSA Convention ihr Hochschulzertifikat als „Professional Speaker GSA (SHB)“.



Gemeinsam zum Gipfel

Mache ich das überhaupt richtig so? Wie komme ich an Aufträge? Wie organisiere ich mich professionell? Passt meine Zielgruppe wirklich zu mir? Fragen wie diese sind es, die vielen angehenden Rednern schlaflose Nächte bereiten. Dabei erscheint alles so leicht und mühelos, wenn eines der Branchen-Urgesteine auf der Bühne performt! Was die meisten dabei vergessen: Auch die heutigen Profis haben mal am Fuße des Berges gestanden. Wie wäre es, wenn Sie vom Know-how und den Erfahrungen gestandener Redner profitieren könnten?



Genau das ist das Ziel des GSA Mentorenprogramms, welches einzigartig in der Weiterbildungsbranche ist: Mitglieder mit mindestens zehnjähriger Erfahrung als Speaker, Coach oder Experte engagieren sich ehrenamtlich als persönliche Mentoren und begleiten ein Jahr lang Nachwuchsspeaker auf dem Weg nach oben. Sie beraten, bewahren vor so manchem Fehler, lenken den Blick auf unentdeckte Potenziale und Möglichkeiten und teilen ihren umfangreichen Erfahrungsschatz.



Sie beschreiben ihren eigenen Aufstieg, machen auf gefährliche Passagen aufmerksam und bringen ihre Mentees dem Gipfel näher. Wer eine geführte Tour sucht, ist hier allerdings fehl am Platz. Denn im Fokus des Mentorenprogramms steht vor allem eins: der Wissenstransfer. Die Mentees unterstützen sich dabei auch gegenseitig und organisieren agil für ihr Netzwerk wichtige Workshops.



Foto: Feierliche Zertifikatenverleihung den diesjährigen Absolventen des Lehrganges „Professional Speaking“ 16/17 im Rahmen der GSA Convention. © Birgit Probst Photographie

Veröffentlicht am: 27.10.2017