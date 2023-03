Private Anleger versus Profi-Anleger

Stockelsdorf (lm/ls) Sparbuch, Bausparvertrag, Versicherungen und Festgeld – das sind die typischen Möglichkeiten, wie Privatpersonen ihr Geld anlegen. Aber warum investiert diese Personengruppe nicht genau wie Unternehmer in Immobilien, Unternehmen oder die Infrastruktur?



„Die Hauptgründe liegen hier in typischen Gewohnheiten, Erziehung und daraus resultierenden Denkmustern und Werten zum Thema Geld“, weiß Finanzexpertin Wiebke Schattschneider. „Zum großen Teil mangelt es einfach an Informationen über die vielen Möglichkeiten für Investitionen und an Informationen und Zugängen zu solchen Investitionen.“ Wiebke Schattschneider ist hier die richtige Ansprechpartnerin für alle, die ihren Blickwinkel, ihre Perspektive erweitern und sich über alternative Geldanlagemöglichkeiten informieren möchten. „Sie wollen Ihr Geld anlegen wie die Profis? In der nächsten Ausgabe des B2B NORD Wirtschaftsmagazins beschreibe ich Ihnen die Möglichkeiten, wie Sie schon mit kleinem Budget große Gewinne erzielen können. Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch gerne für ein persönliches Beratungsgespräch in meinem Spezialitätenfachgeschäft zur Verfügung“, so Wiebke Schattschneider abschließend.



Foto: Wiebke Schattschneider, Spezialistin für Vermögensanlage und -aufbau, weiß, wie Unternehmer ihr Geld anlegen.

Veröffentlicht am: 27.05.2015