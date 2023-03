Probesitzen am 14. April auf der B2B NORD

Norderstedt (jj/ab) Ergonomie, Steh-Sitz- Tischkombinationen und Tageslicht-Leuchten – mit diesen Begriffen setzen sich Andreas Preugschat und sein Team von BüroProfi Nord tagtäglich auseinander. Sie beraten Unternehmen in allen Belangen rund um die Büroausstattung. Geplant wird nicht rein nach Optik, sondern vor allem nach Funktionalität.



„Allein für ein ,einfaches’ Regal gibt es unzählige Varianten. Die meisten sehen wirklich gut aus, machen einen gepflegten Eindruck. Was aber fängt der Kunde mit einem wahnsinnig schicken Regal an, in dem er nicht alle Unterlagen unterbringen kann?“, fragt Andreas Preugschat und gibt die Antwort. „Gar nichts! Deshalb legen wir unser Augenmerk auf die Bedarfsanalyse. Erst wenn wir wissen, welchen Ansprüchen die Einrichtung vom kleinen Beistelltisch bis zum abschließbaren Aktenschrank gerecht werden muss, gehen wir ans Werk.“



Damit sich Kunden von den Ideen der Büro- Profis überzeugen können, wird das neue Büro detailgetreu in einem 3D-Modell geplant und vorgestellt. „Es ist so wesentlich einfacher, sich den neuen Aufbau vorzustellen“, so Preugschat.



Nehmen Sie Platz!

Wer die BüroProfis kennenlernen möchte, kann das schnell und einfach auf der B2B NORD in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen. Auf dem 24 Quadratmeter großen Messestand mit der Nummer 71 stehen zahlreiche Stühle zum Probesitzen bereit. Übrigens: Die Büroausstattung können Unternehmer bei Andreas Preugschat sogar leasen



Foto: BüroProfi Andreas Preugschat (rechts) und sein Sohn Niklas laden interessierte Unternehmer gerne zum Probesitzen auf der Wirtschaftsmesse ein.

Veröffentlicht am: 04.03.2015