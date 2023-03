Probesitzen  wozu eigentlich?

Norderstedt (em/lm) Immer öfter kommt beim Kauf von Bürostühlen der Firma BüroProfi Nord die Frage auf, warum so ausgiebig auf die Wichtigkeit des Probesitzens hingewiesen wird. Wenn der Stuhl gefällt und man gut darin sitzt, wozu sich dann die Mühe machen? Die Antwort darauf ist simpel. Andreas Preugschat erklärt warum.



„Es ist ganz einfach! Ein optimaler Bürostuhl sollte mit Überlegung gekauft werden. Einen Schuh ziehen Sie auch erst an und testen ihn, bevor Sie ihn erwerben. Aber einen Stuhl, den Sie mehrere Jahre besitzen, kaufen Sie ungetestet? Der Stuhl gefällt und der Preis stimmt – schon ist er gekauft“, so Andreas Preugschat. „Dies kann sich allerdings schon bald als schmerzhafter Fehler herausstellen, den Sie unter Umständen teuer bezahlen müssen.“ Nackenverspannungen, Rückenschmerzen und Verhärtungen im Schulterbereich können die Folgen sein. „Wir von BüroProfi Nord bringen das bevorzugte Modell zu Ihnen ins Büro, wo Sie den Stuhl mehrere Tage unter realen Arbeitsbedingungen testen können. Denn nur so können Sie entscheiden, ob dieser Stuhl Ihnen nicht nur optisch, sondern auch nach längerem Sitzen gefällt. Ist der Stuhl nach acht Stunden Büroarbeit immer noch so bequem wie zu Beginn und Sie können beschwingt ohne Schmerzen aufstehen, dann können Sie sicher sein, dass dieser Bürostuhl die richtige Wahl für Sie ist“, weiß der Fachmann für Ergonomie Andreas Preugschat. „Soll es die Synchro-Mechanik sein, die Glide-Tec-Mechanik oder doch lieber die ERGO-TOP-Technologie? Wissen Sie mit diesen Begriffen nichts anzufangen, dann müssen Sie diese ,ersitzen’. Wir von Büro- Profi Nord beraten Sie gerne.“ Die BüroProfis versprechen: Auch wenn es mit dem ersten Stuhl nicht klappt, sind weitere Bemusterungen kein Problem und jeder Zeit möglich. „Rufen Sie an und vereinbaren Ihren persönlichen Beratungstermin – völlig unverbindlich und kostenlos!“, lädt Andreas Preugschat abschließend ein.



Bildunterschrift:

Auch Norderstedts Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote fühlt sich sichtlich wohl auf den Stühlen der BüroProfis. Andreas Preugschat empfiehlt seinen Kunden, die Stühle auch im eigenen Büro, über einen längeren Zeitraum, zu testen.

Veröffentlicht am: 03.02.2014