Reale Erträge

Stockelsdorf (em/ab) Derzeit gibt es in klassischen Finanzanlagen meist nur sehr niedrige Zinsen. Kunden suchen daher nach Alternativen, womit heute noch Erträge zu erzielen sind. Wiebke Schattschneider bietet ihren Kunden als Finanzexpertin Ideen und Lösungen zu alternativen Finanzanlagen.



„Die Anlage orientiert sich hinsichtlich Anlagedauer, Verfügbarkeit, Flexibilität und Ertragserwartung an Ihren Planungen und Wünschen“, erklärt die Spezialistin für individuelle Vermögensanlage und Vermögensaufbau.



Festzinsanlagen mit Zukunft

Ideen und Gelegenheiten zu ungewöhnlichen Investitionen bieten Bereiche wie Sachwertanlagen, erneuerbare Energien oder Fußball. Gerne stellt Wiebke Schattschneider die Möglichkeiten in einem persönlichen Gespräch vor.

Veröffentlicht am: 18.12.2014