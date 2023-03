Repräsentativ und funktional

Norderstedt (em/ab) Ein neues Büro einrichten? Beratung über ergonomisches Sitzen oder die richtige Positionierung von Monitor und der Beleuchtung? Mittlerweile hat sich in Norderstedt und Umgebung herumgesprochen, dass man sich in diesem Fall an die Firma BüroProfi Nord wenden sollte.



Als die Norderstedter Bank ihr neues Zentrum für Vermögensmanagement in der Ulzburger Straße 139 einrichten wollte, wendete sich Projektleiter Sören Östlind selbstverständlich vertrauensvoll an die „Büro-Profis“. „Es wurden ganz besondere Ansprüche an uns gestellt“, so Andreas Preugschat. „Denn die Einrichtung sollte sowohl repräsentativ als auch funktional sein. Schließlich ist der Komfort für Mitarbeiter und Kunden enorm wichtig.“ Nach langer und intensiver Planung, erstellte Andreas Preugschat eine 3D Planung mit den gewünschten Sonderanfertigungen, die auf große Zustimmung stießen. „Wir waren mit der kompetenten Beratung des Herrn Preugschat sehr zufrieden, ebenso wie problemlos unsere Sonderwünsche umgesetzt wurden“, so Sören Östlind. „Und das Ergebnis gibt uns Recht! Es ist sehr schön geworden!“ „In den Chefsesseln und den dazu passenden Besucherstühlen sitzt man ganz hervorragend“, ergänzt Thomas Ettel, Leitung Vermögensmanagement, zufrieden. „Da kann ein Beratungsgespräch ruhig mal etwas länger dauern, der Kunde kann sich sicher sein, nicht nur optimal beraten zu werden, sondern auch ergonomisch und bequem zu sitzen.“ Diesen Service von BüroProfi Nord sollten auch Sie in Anspruch nehmen, wenn Sie Ihr Büro neu planen. „Die 3D Zeichnungen sind mittlerweile so ausgereift, dass Sie das Gefühl haben, ein Foto Ihres neuen Raumes vor sich zu haben. Dann ist die Vorfreude auf die neue Einrichtung nochmal so groß“ so Andreas Preugschat abschließend.



Foto: Andreas Preugschat und Thomas Ettel vor der neuen Einrichtung sowie das vorher entworfene 3D Bild zur Ansicht für den Kunden.

Veröffentlicht am: 02.02.2015