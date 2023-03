Richtfest für neuen Unternehmenssitz und Kita in Glashütte

Norderstedt (kk) Der Richtkranz wehte über dem Rohbau von Yachticon und der Kita „Streifenenten“ im Gewerbegebiet Glashütte. Der Hersteller von Pflegeprodukten für Haushalt, Auto, Boot und Caravan wird mit 20 Mitarbeitern in das Erweiterungsgebiet ziehen. Die Kita bietet 42 Plätze für Kinder in zwei Krippen- und einer Elementargruppe an. Das Unternehmen investiert insgesamt rund 6 Mio. Euro in den Neubau – die Grundstücke werden von der städtischen Entwicklungsgesellschaft EGNO angeboten.



Pünktlich zum Richtspruch schien die Sonne. Oliver Nagel, Geschäftsführer von Yachticon, lud Handwerker und Gäste zum Richtfest für den Neubau im Erweiterungsgebiet in Norderstedt Glashütte. Nagel ist einer von drei Unternehmern, die im Hans-Böckler-Ring beheimatet sind und nun im Norden wachsen können. Das Unternehmen Möllering – direkter Nachbar – wird noch in diesem Jahr bezugsfertig. Der Dritte im Bunde, die VTE Filter GmbH, bleibt am Hans-Böckler-Ring und übernimmt die Immobilien der beiden anderen.



420 m² für Kita inklusive

Susanne Braun, Leiterin der Kita Streifenenten, freut sich besonders auf den Neubau. Auf 420 m² und zusätzlicher Außenfläche von 357 m² bekommen sie und ihre Kolleginnen einen neuen Arbeitsplatz mit „maritimen Flair“. Schon in der alten Unternehmenszentrale gab es eine Kita, die damals aus betrieblichen Gründen entstand. Braun konnte den Geschäftsführer Oliver Nagel überzeugen, nicht nur mit dem Unternehmen, sondern auch mit der Kita umzuziehen – die bisher erste und einzige in einem Gewerbegebiet in Norderstedt.



Wittmoor in direkter Nachbarschaft

Obwohl im Gewerbegebiet gelegen, hat die Kita das große Naturschutzgebiet Wittmoor direkt vor der Tür. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Standort hier und das wird sich auch im Namen widerspiegeln“, sagt Susanne Braun. Zur Unterscheidung der Gruppen im Immenhof, wird die neue Kita „Wittmoor Streifenenten“ heißen. Und auch sonst ist das Gebiet spannend. „Die Kinder sehen Lieferwagen und große Lastzüge, finden die Bewegungen spannend und dennoch ist der Platz hier ruhig“, erzählt Braun. Für Oliver Nagel ist die Kita mehr als nur eine gute Tat. Die Investition ist nicht direkt gewinnbringend, aber der Verein als langfristiger Mieter bringt Stabilität.



Lager mit Outlet-Store am Haus

In Glashütte werden Lager und Logistik von Pflegemitteln abgewickelt, die Produktion ist in anderen Teilen Schleswig-Holsteins. Neu ist, dass es am Gebäude einen „Outlet-Store“ mit einer Art Werksverkauf für Jedermann geben wird. Die ersten der 20 Mitarbeiter der Abteilung Lagerung werden schon Ende des Jahres in die neuen Hallen umsiedeln, die Verwaltung zieht dann im März 2016 nach. Der Umzug der Kita ist zu Anfang Mai geplant. Yachticon hat sich auf dem Gelände noch Erweiterungsflächen gesichert, die als weitere Lagermöglichkeiten genutzt werden könnten.



Gewerbegebiet fast ausverkauft

Mit der Erweiterung nach Norden und den Neubauten von Yachticon und Möllering haben die Stadt Norderstedt und die EGNO alles richtig gemacht. „Die Nachfrage ist sehr stark und wir planen bereits auf allen verfügbaren Flächen mit Interessenten“, sagt Marc- Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO, der Oliver Nagel und seinem Team alles Gute zum Richtfest wünschte. Die Nähe zu Hamburg und die gute Verkehrsanbindung sind wichtige Faktoren für den Erfolg des Gebiets. „Neben dem Frederikspark im Norden bieten wir hier in Glashütte hochattraktive Flächen in Norderstedt an. Die Dynamik, mit der hier Ansiedlungen realisiert werden, ist beachtlich“, so Bertermann.



www.egno.de





Foto: EGNO-Chef Marc-Mario Bertermann (3. v.r.) gratuliert Yachticon Oliver Nagel (2. v.r.) zum Richtfest seines Unternehmens. Mit EGNO-Kollegen: Keno Kramer, Solveig von der Fecht und Nadine Kruse (v.l.n.r.)

Veröffentlicht am: 11.01.2016