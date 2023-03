Sachwert: Immobilie

Stockelsdorf (lm/sw) Sachwertanlagen als Vermögenskonzept – Wiebke Schattschneider bietet ihren Kunden für den direkten Immobilienerwerb als Kapitalanlage ein „Rundum-sorglos- Paket“ für individuelle Wünsche und Ziele an – vollkommen inflationsunabhängig.



„Profitieren Sie von der seit mehr als 32 Jahren erfolgreichen Investmentstrategie in Sachwerte wie Immobilien und Infrastrukturen“, so Wiebke Schattschneider.



Interessante Möglichkeiten

„Ab einem Betrag von 30.000 Euro erhalten Sie eine Kapitalsicherung über eine erstrangige Grundschuld“, so die Finanzexpertin weiter. „Kapitalmarktunabhängige und somit sichere Festzinsen plus Bonuszins ergeben eine interessante Renditemöglichkeit für Sie“, erklärt Wiebke Schattschneider abschließend.

Veröffentlicht am: 24.07.2014