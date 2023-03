Schokoladige Werbebotschaften für 2012

Norderstedt (kv) „Was hat ein QRCode auf einer Schokoladentafel zu suchen?“, fragen sich viele Kunden der Schokoladendruckerei, wenn Sie das erste Mal eine Mustervisitenkarte in den Händen halten.



„Die Idee für diesen Werbegag haben wir gemeinsam mit einem Kunden entwickelt“, so Edelgard Wohlgemuth, Marketingleiterin der Schokoladendruckerei „einmal ist die Werbung auf einer Visitenkarten schon ein Hingucker an sich und ich gebe mit Überreichen des Schokoladentäfelchens gleich noch eine Fülle von Informationen mit – mehr geht nicht.“ Gerade diese ausgefallenen Ideen sind es, die die Schokoladendruckerei- Produkte von normalen Giveaways unterscheiden.



Bei vielen Firmen ist die Auswahl der Weihnachtspräsente abgeschlossen, aber für die Messe- und Eventplanung für das nächste Jahr stehen die Entscheidungen für werbewirksame Produkte neu an. Hier ist es wichtig sich von der breiten Masse abzuheben und auf das Unternehmen und die eigenen Produkte zugeschnittene Lösungen zu finden. Geschäftsführerin Ilka Reher und Edelgard Wohlgemuth besprechen mit ihren Kunden genau welche Werbewirkung erzielt werden soll und wie das passende Schokoladenprodukt aussehen kann. „Über Visitenkarten, Pralinen oder Fototafeln mit Ihrem Logo, die eine Werbebotschaft unterstreichen, reicht das breitgefächerte Programm.“ Wichtig ist, dass alle Produkte individuell für den Kunden gefertigt werden. Als besonderen Service verschickt die Schokoladendruckerei die fertigen Präsente auch direkt an die Geschäftspartner ihrer Kunden.

Veröffentlicht am: 01.12.2011