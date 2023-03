Seit über 20 Jahren vertrauensvolle Zusammenarbeit

Norderstedt (sw/lm) Bei Büro- Profi Nord in Norderstedt erhalten Kunden stets preisgünstige und qualitativ hochwertige Büroartikel für den Geschäftsalltag. Auch Andreas Münster von elektroMünster ist von der Qualität und dem herausragenden Service des Unternehmens überzeugt.



„Zwischen mir und Andreas Preugschat besteht seit über 20 Jahren eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit“, erzählt Andreas Münster. „Deshalb war es für uns keine Frage, unsere Büromöbel und den -bedarf von BüroProfi Nord zu beziehen, denn sie sind wie der Name schon sagt wahre Profis auf ihrem Gebiet und wir nehmen ihre Fachkenntnisse gerne in Anspruch. Er und sein Team sind die Ansprechpartner Nr. 1 in der Metropolregion Hamburg, wenn es um Bürobedarf, ergonomisches Sitzen und perfekten Kundenservice geht.“



Service: non plus ultra

Dank des vertrauensvollen Verhältnisses empfehlen sich die beiden Unternehmen auch gerne untereinander weiter. „Wenn ich von etwas absolut überzeugt bin, dann empfehle ich es gerne und guten Gewissens weiter. Und das ist bei BüroProfi Nord absolut der Fall. Er ist genau auf unsere Wünsche eingegangen und hat uns somit ganz und gar überzeugt.“ Immer wieder wird auch der Service des kompetenten Teams von BüroProfi Nord hochgelobt. Andreas Münster weiß nur Gutes über die Zusammenarbeit zu berichten: „Service sucht Service, es ist beidseitig. Bei Andreas Preugschat erhält jeder Kunde eine gute und umfassende Beratung und absolute Lieferzuverlässigkeit. Ich lege in meinem Geschäft viel Wert auf guten Service, deshalb schätze ich diese Eigenschaft auch so sehr an Andreas Preugschat. Bei uns erhalten Kunden kompetenten Service in allen Bereichen der Elektrodienstleistungen. Und ganz wichtig: Der Service endet nicht beim Verkauf. Andreas Preugschat und seine Mitarbeiter übernehmen auch die Nachsorge. Es stimmt einfach alles, vom sehr guten Fachwissen über qualitativ hochwertige Produkte zu fairen Preisen bis hin zum Interesse am Wohl des Kunden.“



„Wir nehmen uns die Zeit, alle Wünsche und Gegebenheiten bestmöglich zu vereinen“, so Andreas Preugschat abschließend. „Ich freue mich immer ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit Kunden, die ich bereits lange kenne, so wie mit dem Ehepaar Münster. Ob kleines Home Office oder Großraumbüro, ob Besprechungsraum, Lager oder Loungeecke, wir bieten jedem Unternehmen vom Kugelschreiber bis zur Beleuchtung genau das, was es braucht, um erfolgreich arbeiten zu können.“



Gerne steht Andreas Preugschat Unternehmern persönlich für eine Beratung unter Telefon 040 / 547 94 11 zur Verfügung.



BüroProfi Nord

Segeberger Chaussee 210

22851 Norderstedt

Tel.: 040 - 547 94 11

info@bueroprofi-nord.de

www.bueroprofi-nord.de

Veröffentlicht am: 25.06.2013