Sicherheit durch Drivers Check

Hamburg (kv/em) Als Beratungs- und Serviceanbieter für die Logistikbranche unterstützt die SVG-Hamburg Unternehmen, wenn es um Fragen der Aus- und Weiterbildung, Arbeitssicherheit, Fördermittelberatung, des europaweitem Mautservices und den Angeboten von Tankkarten geht. Nicht nur für Unternehmen mit einem großen Fuhrpark sind Tankkarten eine bequeme Möglichkeit der Abrechnungs- und Kostenkontrolle. Auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren von der problemlosen und vor allem bargeldlosen Abwicklung.



Im Portfolio hat die SVG sechs verschiedene Tank- & Servicekarten, die auf die unterschiedlichen Anforderungen der Unternehmen zugeschnitten und in 24 Ländern Europas einsetzbar sind. Kunden können zwischen der SVG Stationskarte mit kundenindividuellen Nachlässen oder der Esso, Shell, Total und DKV Karte wählen. Ein wichtiges weiteres Tool, das die Arbeit gerade in der Fuhrparkleitung vereinfacht, ist der Drivers Check. Halter von Firmenfahrzeugen sind verpflichtet, regelmäßig zu kontrollieren, ob ihre Fahrer im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind. Das ist jetzt durch eine App problemlos möglich. Sie erinnert den Fahrer regelmäßig daran, die Führerscheinkontrolle über die App durchzuführen. Nach insgesamt drei Erinnerungsnachrichten ohne erfolgreiche Prüfung erhält der Fuhrparkleiter automatisch eine Eskalationsmeldung und kann entsprechend reagieren.



Die Spezialisten der SVG beraten Interessierte auf der B2B NORD am 3. November über die Tankkarten, den Drivers Check und viele weitere Angebote der SVG-Hamburg. Weitere Informationen unter www.svg-hamburg.de

Veröffentlicht am: 27.10.2016