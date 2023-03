Spezialitäten zur Geldanlage Fußball

Stockelsdorf (em/lr) Bei vielen Messestand-Besuchern tauchte eine Frage immer wieder auf: Wie und wo können höhere Zinsen bei Geldanlagen erzielt werden? Muss ich als Anleger immer die klassischen Wege gehen oder gibt es Alternativen?



Diese Frage greift die Expertin für Vermögensanlage und -aufbau, Wiebke Schattschneider, als Messenachlese auf, um Kunden in Zeiten niedriger Zinsen eine Alternative zu den klassischen Investmentstrategien zu bieten: eine Festzinsanlage am Fußballmarkt. „Fußball ist ein großer Wirtschaftsmarkt. In den Medien hört man oft von den großen Summen bei Spielertransfers oder Beteiligungen von professionellen Investoren bei Fußballvereinen“, so Wiebke Schattschneider dazu. „Mit einer Festzinsanlage am Fußballmarkt kann jeder daran teilhaben.“ Eine runde Sache: Mit Fußball Geld verdienen? Die Finanzspezialistin vermittelt dafür Anlagen von zwölf Monaten bis zu fünf Jahren Laufzeit. „Gerne stehe ich Ihnen für diese Investmentstrategie zur Verfügung. Gemeinsam finden wir, unter Berücksichtigung Ihrer Möglichkeiten, die optimale Lösung für Sie.“



Foto: Eine runde Sache: Mit Fußball Geld verdienen. Wiebke Schattschneider vermittelt dafür Anlagen.

