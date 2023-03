Stellwände: so einfach und genial!

Norderstedt (lr/jj) So effektiv Großraumbüros auf der einen Seite auch sind, so wirkt sich doch die Lärmbelastung und die leichte Ablenkbarkeit durch den gängigen Geschäftsverkehr auf die Arbeitsergebnisse aus. Die Lösung dieses Problems ist genial und einfach: ein mobiles Stellwandsystem, die Stellwand MODUL LINE.



„Die Stellwand MODUL LINE wurde als ein Bausteinsystem entwickelt, das sich sehr leicht durch eine durchdacht intelligente Steckverbindung zusammenfügen, verändern und damit den Arbeitsplatz auch umgestalten lässt“, weiß Büroeinrichtungsprofi Andreas Preugschat. „Die einzelnen Stellwände können variabel und ohne Hinzunahme von Werkzeugen umgebaut werden. Das intelligente Stellwand System ist so konzipiert, dass es ohne sichtbare Verbindungselemente auskommt.“



Den Lärmpegel dämpfen

Die Stellwand MODUL LINE trennt damit einzelne Arbeitsbereiche innerhalb eines großen Raumes genial einfach voneinander ab. Der Lärmpegel wird gedämpft und durch den Sichtschutz auch die Gefahr allzu großer Ablenkung gebannt. Extrem störende Gespräche, lange Telefonate und andere Arbeitsplatzgeräusche werden optimal absorbiert. „Durch die Bauweise dieser Stellwand kann jederzeit kurzfristig auf veränderte Arbeitsplatzanforderungen im Büro reagiert werden. Dabei entstehen durch einfaches Umstellen der Stellwände neue Arbeitsplätze, zügig und ganz ohne Mehrkosten“, so Andreas Preugschat weiter. Das Stellwandsystem ist sowohl in Breite wie Höhe erweiterbar. Ein Aluminiumrahmenprofil mit seitlicher Systemschiene bildet die Basis des eleganten Produktdesigns der Stellwand MODUL LINE. „Haben auch Sie Interesse an den praktischen und gleichzeitig modernen Stellwänden? Dann sprechen Sie uns doch gleich an! Wir beraten Sie gerne telefonisch unter der Telefonnummer 040 / 547 94 11 oder auch direkt vor Ort in unseren Räumlichkeiten in der Segeberger Chaussee 210 in Norderstedt. Hier finden Sie auch zahlreiche weitere günstige Angebote und Einrichtungsideen für Ihre Büroräume“, lädt das Team der BüroProfis abschließend ein.



Foto: Moderne Stellwände sind nicht nur optisch ein Hingucker – sie erfüllen außerdem zahlreiche

praktische Aspekte.

Veröffentlicht am: 11.01.2016