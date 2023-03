Tagen im stilvollen Ambiente

Bispingen (em/jj) Effektiv arbeiten, gemeinsam Ziele erreichen, das Miteinander stärken – dafür braucht jede Konferenz, jedes Seminar oder Firmenevent professionelle Rahmenbedingungen. Das AKZENT HOTEL „Zur Grünen Eiche“ in Behringen/Bispingen ist die ideale Basis für eine rund um gelungene Veranstaltung.



Schnell und bequem anreisen

Das Traditionshaus „Zur Grünen Eiche“ ist schnell und komfortabel zu erreichen: Das Hotel liegt zentral zwischen Hamburg, Hannover, Bremen und nur zwei Kilometer entfernt von der Autobahn 7. Am Hotel gibt es reichlich PKW- und Busparkplätze. Bahnfahrer werden von den Bahnhöfen in Soltau und Schneverdingen abgeholt.



Räume für Ideen & Kommunikation

Ob mit einer Präsentation viele Zuhörer erreicht werden sollen oder in kleinen Gruppen intensiv gearbeitet wird – mit dem AKZENT HOTEL „Zur Grünen Eiche“ ist die richtige Location gefunden. Die sechs Tagungsräume sind tageslichthell und individuell kombinierbar. Bis zu 130 Personen können hier zusammenkommen.



Selbstverständlich: moderne Tagungstechnik

Erfolgreich präsentieren, konzentriert lernen, unterhaltsam vortragen – dabei werden die Teilnehmer mit Beamer und Leinwand, Videoanlage und Mikrofon, Pinn- und Magnetwänden sowie Digitalkamera, DVD-Recorder, Flipchart und Moderatorenkoffer unterstützt. Natürlich bietet das Hotel auch W-LAN, Fax-, Kopier- und Postservice an. „Sie brauchen mehr? Sprechen Sie mit uns. Wir organisieren weitere Technik und – damit wirklich alles rund läuft – einen Tagungstechniker“, versprechen die Experten des AKZENT HOTELS.



Mehr als „Kaffee & Kekse“

Wer viel arbeitet, braucht Energie. Am Vormittag können sich die Gäste mit herzhaften Snacks und kleinen Naschereien stärken. Mittags und abends kann dann vom Buffet oder dem Drei-Gänge-Menü ausgewählt werden. „Unsere Heidjer-Küche – inspiriert von Sterneköchen aus ganz Deutschland – verwöhnt Sie mit regionalen Spezialitäten. Am Nachmittag gibt's pure Nervennahrung: hausgebackene Torten und Kuchen, Gummibärchen, Schokolade“, so das Team der „Grünen Eiche“ weiter.



Nach der Arbeit ist vor dem Vergnügen

Für die Motivation der Teilnehmer stehen für zwischendurch oder als Belohnung nach einem arbeitsreichen Tag Schnuppergolf, Moorwandern, Skifahren im Snow Dome, gemütliche Kutschfahrten, rasante Runden auf Ralf Schumachers Kartbahn oder ein Ausflug ins Heidekastell Iserhatsche, zum Weltvogelpark Walsrode, in den Serengeti-Park Hodenhagen, die Autostadt Wolfsburg oder den Wildpark Lüneburger Heide zur Auswahl. Gern gibt das Familienteam vom AKZENT HOTEL „Zur Grünen Eiche“ Tipps und organisiert auf Wunsch auch entsprechende Touren für die Teilnehmer.



Schlafen superior!

„In unseren komfortablen 32 Doppel- und 4 Einzelzimmern der ***Superior-Kategorie sowie 15 weiteren Doppel- und Einzelzimmern kommen Sie nach einem langen und erfüllten Tag zur Ruhe. Starten Sie in den Morgen mit einem üppigen Frühstück vom Buffet“, so das Team des AKZENT HOTELS „Zur Grünen Eiche“ abschließend.

Veröffentlicht am: 17.08.2016