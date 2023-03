Teambuilding auf Bispinger Art in der Lüneburger Heide!

Bispingen (jw/ab) Nicht die besten Einzelspieler gewinnen den Pokal – es gewinnt immer das beste Team! Doch wie bildet sich ein solches Team? Die BusinessPartner bieten in kurzer Entfernung zu einander, eine große Vielfalt an Teambuilding Maßnahmen.



Immer unter dem Motto: Einer für alle, alle für einen! Wie wäre es, einmal wie Ralf Schumacher ein Teamrennen als Kartfahrer zu gewinnen? Gemeinsam im Team ein Iglu zu bauen? Einen Kettensäge-Wettbewerb als Team zu bestehen? Wie Brad Pitt auf einem Wasserstrahl über den See zu fliegen? Oder zu kochen wie die Sterneköche? Alles Fragen beziehungsweise Aufgaben, die Interessierte als Team in Bispingen bei den BusinessPartnern buchen können.



Teambuilding – wozu das?

„Im Rahmen der Arbeitsorganisation wird die Teamarbeit seit den 1970er Jahren erprobt, um die Produktivität zu steigern. Als Teambuilding oder Teamentwicklung werden innerhalb der Personalentwicklung und des Sports die Phasen und Strukturen der Zusammensetzung von kleinen Gruppen bezeichnet, die unmittelbar miteinander in Kontakt treten, um in arbeitsteiliger Verantwortung ein Ziel zu erreichen.“ – So ist es in Wikipedia nachzulesen.



Genau das können die Teilnehmer mit erfahrenen Trainern und Coaches erreichen. Vier der sechs BusinessPartner Bispingen bieten Teamentwicklung oder Incentive als Teambuilding- Veranstaltungen an. Das sind der Center Parcs Bispinger Heide, das Heidehotel Rieckmanns, das Ralf Schumacher Kartcenter sowie der SNOW DOME Bispingen. Das Angebot der Partnerunternehmen mit gemeinsamen Teambuilding-Maßnahmen ist einzigartig in der Region. So sind Tagungen und Incentives für 10 bis 3.500 Personen im Center Parcs Bispinger Heide buchbar. Die Betreiber garantieren flexible und moderne Räumlichkeiten für ein gelungenes Event. Oder wie wäre es mit effektivem Teambuilding mitten im Wald? Beim beliebten Bogenschießen wird von einem überdachten Hochstand aus mitten im Wald auf verschiedene Ziele geschossen. Während auf der GPS-Rallye neben dem Spaß auch das In- und Outdoor- Klettern im Vordergrund steht. Wie sich auf schnelle, unbürokratische Weise Entscheidungen zur Lösung eines Problems finden lassen, lernt ein Team beispielsweise in Tarzans Welt – und das gemeinsame Erleben und der Spaß bei diesem Teambuildingparcours schweißt alle Mitarbeiter garantiert zusammen.

Im Heidehotel Rieckmanns steht das Teamkochen Live als 3,5-stündige Teambuilding- Maßnahme auf der Karte. Im modernen Heidehotel bieten sich angenehme Tagungsräume für Gruppen von 8 bis 120 Personen. „Machen Sie aus Ihrer Tagung auch ein kulinarisches Erlebnis mit unserer ausgezeichneten Küche”, schlagen die Experten von Bispingen vor. Schon über 100 positive Bewertungen spiegeln die hohe Zufriedenheit der Teamkochen- Live-Maßnahme wider.

Rasante Kartrennen und spannende Bowlingmatches, ob im Team oder jeder gegen jeden, das gemeinsame Pistenabenteuer wirkt nachhaltig und sorgt für einen regen Gedankenaustausch unter allen Beteiligten im Ralf Schumacher Kartcenter. Vor dem Start erhält jeder eine umfangreiche Einweisung durch die Instruktoren, die die Teilnehmer durch das Rennen begleiten und auf Wunsch im Anschluss die Siegerehrung durchführen. Die in geschmackvollem Ambiente und gemütlicher Atmosphäre eingebettete 6-Bahnen- Bowlinganlage des Ralf Schumacher Kartcenters bietet eine weitere Möglichkeit der sportlichen Zusammenarbeit. Jeder Teamspieler zwingt die Pins so gut er kann auf die Bretter und treibt den Teamscore in die Höhe.

SNOW DOME in Bispingen garantiert spannende Teambuildings und Rahmenprogramme – für Abwechslung im Tagungsalltag, als Teambuilding-Maßnahmen oder klassische Incentives stehen umfangreiche Rahmenprogramme auf dem Schnee zur Verfügung. Ob sich das Team erfolgreich beim Iglu-Bau bewährt, Kunden beim Zipflbob-Rennen jede Menge Spaß haben oder Olympische Winterspiele das Team zusammenschweißen – es gibt unzählige Möglichkeiten, abseits der gängigen Programmbausteine Veranstaltungen zu nachhaltigen Erlebnissen werden zu lassen. Ganz neu im Snow Dome: Die Extremsportart Speed Flying, eine Kombination aus Paragliding und Skifahren. Auch diese Herausforderung kann als Teambuilding genutzt werden.



Warum also in die Ferne schweifen? Knapp 60 Kilometer südlich von Hamburg finden Teambuilder ihre richtige Location. Gern erstellen die BusinessPartner allen Interessierten ein nach ihren Wünschen entsprechendes und auf ihre Gruppengröße zugeschnittenes Angebot.

Veröffentlicht am: 12.04.2016