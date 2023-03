Unabhängig von Schwankungen an den Kapitalmärkten

Stockelsdorf (lm/la) Die wirtschaftliche Situationen mit den USA, der Brexit und eine möglicherweise sich ändernde Zinspolitik der EZB führen in letzter Zeit zu Unsicherheiten an den Aktienmärkten. Wer sich jetzt fragt, ob ein Engagement an der Börse überhaupt noch sinnvoll ist, dem steht Wiebke Schattschneider als Spezialistin für Vermögensanlage und -aufbau gerne für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung.



„Auch das durchaus gefühlt hohe Niveau an den Aktienmärkten kann zusätzlich verunsichern“, weiß die Finanzexpertin und bietet hier verschiedene Lösungsstrategien für Anleger, die unabhängig von den Schwankungen an den Kapitalmärkten sein möchten.



Absicherung ist das A und O

Wiebke Schattschneider rät: „Neben einem börsenabhängigen Investment sollte auch immer an ein börsenunabhängiges Standbein gedacht werden!“ Dazu zählen Investitionen in Immobilien und Infrastrukturprojekte.



„Sofern Sie an der Börse investieren möchten, empfehle ich Ihnen Vermögensverwaltungen mit Absicherungsstrategien. Hierbei wird in Aktien investiert und je nach Risikoneigung des Kunden erfolgt automatisch eine Umschichtung in sichere Anlagen bei Marktturbulenzen“, erklärt die Anlageberaterin ausführlich. „Bei der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten profitiert der Kunde davon und bei Entwicklungen nach unten erfolgt eine Absicherung. Weniger Emotionalität, schnelle Entscheidungen und fundierte Kenntnisse zu den Märkten durch die Vermögensverwalter sind hier eindeutig die Vorteile gegenüber eigener Entscheidungen.“



Wer sein Vermögen sicher und effizient anlegen und vermehren möchte, findet in Wiebke Schattschneider eine kompetente und kreative Ansprechpartnerin für eine individuelle Lösung.

Veröffentlicht am: 11.08.2017