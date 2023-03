Unterwegs mit der SVG  Tank- und Servicekarten

Hamburg (em/jj) Als Beratungs- und Servicepartner für die Transport- und Logistikbranche ist die SVG-Hamburg ein zuverlässiger Ansprechpartner für ihre Kunden. Ein besonderes Angebot ist die Auswahl der Tank- und Servicekarten. Individuell auf die Bedürfnisse jedes Unternehmens zugeschnitten, bringen diese jede Menge Vorteile mit sich.



„Wir stehen unseren Kunden gerne zur Seite, wenn es um die Bedarfsermittlung geht. Wir stellen uns gemeinsam Fragen wie ,Welche Routen werden gefahren?’ oder ,Welche Leistungen sollte der Pannenservice beinhalten?’. So können wir die passende Tank- und Servicekarte empfehlen“, erklärt Andreas Mähler, geschäftsführender Vorstand der SVG-Hamburg.



SVG Stations Card

Transportunternehmen, die zum Beispiel hauptsächlich in Hamburg unterwegs sind, können mit der SVG Stations Card einfach und bequem tanken. Der Autohof ist täglich rund um die Uhr geöffnet – mit persönlichem Service. Außerdem erhalten Nutzer der SVG Stations Card attraktive, genossenschaftliche Kundenkonditionen und verlassen sich auf ein säulenpreisunabhängiges Tanken. Die transparente Rechnungsstellung, 14-tägig, zum 15. und Ultimo eines Monats, ist selbstverständlich. „Unsere Kunden profitieren zudem von individuellen Nachlässen ab einer bestimmten Menge Kraftstoff“, ergänzt Mähler. Fragen zu den Tank- und Servicekarten beantworten die Ansprechpartner der SVG-Hamburg gerne persönlich auf der B2B NORD am 14. April in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen. www.svg-hamburg.de

Veröffentlicht am: 12.04.2016