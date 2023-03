Veranstaltungsort gesucht?

Bispingen (jhw/sh) Die Aufgaben, die ein Veranstalter stellt, sind wie folgt: Bettenkapazität größer 2.500, Gastronomie für mehr als 2.500 Gäste, sechs Bühnen beziehungsweise. unterschiedliche Locations für die Showacts, große Fläche für ein Zelt, in dem bis in die frühen Morgenstunden laute Musik gemacht werden darf.



Der Veranstalter Four Artists aus Berlin, hat diesen Partner gefunden, der Center Parcs in der Bispinger Heide. Am letzten April Wochenende des Jahres wurde mit über 2.500 Gästen das Musik-Festival „Baltic Soul Weekender“ veranstaltet. Die Anforderungen an den Center Parcs waren vielfältig: entsprechende Kapazitäten für die Übernachtungsgäste und eine große Fläche, um den Hauptakt in einem großen Zelt stattfinden zu lassen.



Weiterhin waren ausreichende Kapazitäten notwendig, um 2.500 Gäste zu verpflegen und zu bewirten. All das ist im Center Parks mit seinem professionellen Angebot machbar. Wie sagte Business Center Manager Thomas Griemsmann: „Wir müssen gemeinsam mit dem Veranstalter dafür sorgen, dass alle in die gleiche Richtung am Seil ziehen, um die Musikveranstaltung der besonderen Art zum Erfolg werden zu lassen.“



Soul Größen aus den Vereinigten Staaten wie Gloria Scott oder Sister Sledge traten auf. Der Veranstalter hat dafür den gesamten Park gebucht. Von ausreichenden Bettkapazitäten für die Übernachtungen bis zu einem großen Platz, um ein Zelt für tausende Fans und die große Main Floor Bühne zu fassen, erfüllte Center Parcs alle Voraussetzungen.



Auch die Nebenbühnen, die DJ Veranstaltung und die Outdoor Programme liefen reibungslos ab. Dies braucht ein großes Maß an Erfahrung und ein echtes Teamwork mit Veranstalter, Parkmitarbeiter und letztlich auch den internationalen Künstlern, die alle ihre eigenen Ansprüche haben.



Der Center Parcs ist genau auf solche Veranstaltungen spezialisiert. Es ist nicht die erste und bestimmt nicht die letzte Veranstaltung dieser Größenordnung, die in Bispingen veranstaltet wird.

Veröffentlicht am: 01.06.2016