Vom Rohbau bis zum ergonomischen Arbeitsplatz

Norderstedt (lr/sw) Kundenservice, wie man ihn sich wünscht! Andreas Preugschat, Inhaber von BüroProfi Nord, und sein Team kümmern sich von der Planung bis zum fertig ausgestatteten Büro.



„Wir beschaffen unseren Kunden nicht nur die Möbel, sondern fangen schon bei der Planung an“, erklärt Andreas Preugschat. Aktuell betreut er seinen Kunden Silvio Koch von der Bannöhr & Koch Steuerberatungsgesellschaft mbH bei seinem Umzug in ein neues Bürogebäude.



„Bei der Rohbaubesichtigung wurden mit dem Kunden erste Vorstellungen und Wünsche besprochen. Mit Hilfe einer 3D-Vorschau machen wir diese anschaulich und können sie dem Kunden präsentieren. Hierbei sieht man genau, wie das Ergebnis später aussieht und es können noch Änderungen oder Verbesserungen durchgeführt werden“, so der Experte weiter. „Für mich ist das Team von Büro- Profi Nord eine enorm große Hilfe. Ich kann mich auf das Wesentliche konzentrieren und sie erledigen den Rest für mich“, so Silvio Koch. „Hier weiß ich ganz genau, dass ich am Ende ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zum besten Preis bekomme.“ Diese Zusammenarbeit hat auch schon in der Vergangenheit gut funktioniert. „Herr Preugschat weiß, worauf es bei einer guten Büroaussattung ankommt und darauf verlasse ich mich auch dieses Mal“, fügt Silvio Koch hinzu. Büromöbel müssen längst nicht mehr nur praktisch sein, sondern können dabei auch noch gut aussehen.



„Unsere Ausstattungsmöglichkeiten gibt es in vielen verschiedenen Designs und Farben. So können auf jeden Kunden individuell abgestimmte Einrichtungen verbaut werden“, weiß Andreas Preugschat. „Des Weiteren bieten wir die sogenannte Nachkaufgarantie. Das bedeutet, dass auch noch nach fünf Jahren die gleichen Möbel bei uns verfügbar sind und nachbestellt werden können.“ BüroProfi Nord führt bei Bedarf sogar eine komplette Arbeitsplatzanalyse durch, bei der Punkte wie Ergonomie, Raum- und Lichtverhältnisse, die Flexibilität bei entsprechenden Tätigkeitsanforderungen und die Büroorganisation eine große Rolle spielen. „Natürlich bekommen die Kunden dann auch die passenden Lösungen direkt von uns. Gerade die Ergonomie ist ein wichtiger Aspekt. So können zum Beispiel schon durch kleine Änderungen bessere Arbeitsleistungen erzielt und die Gesundheit erhalten werden“, verspricht der Experte. Zu der großen Angebotspalette gehören neben Büromöbeln und -stühlen auch Beleuchtungen, Loungemöbel und sämtlicher anderer Bürobedarf. „Am Ende eines jeden Projektes freuen wir uns, wenn unsere Kunden genauso zufrieden mit dem Ergebnis sind wie wir“, so Anderas Preugschat abschließend.

Veröffentlicht am: 02.10.2013