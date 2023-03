Von Otto Schweinfest zu BüroProfi Nord

Norderstedt (em/sw) Vor nunmehr 40 Jahren gründete Otto Schweinfest zusammen mit seiner Frau Renate das Bürobedarfsgeschäft „Otto Schweinfest Bürobedarf“. Er konzentrierte sich von Beginn an auf das Streckengeschäft und bald war in Norderstedt und Umgebung sein weißer Lieferwagen mit der blauen Aufschrift nicht mehr wegzudenken.



Mit dem wachsenden Kundenkreis war das „Homeoffice“ nicht mehr ausreichend und die Firma zog in das alte „Läufer“ Auslieferungslager in der Tangstedter Landstraße 585. Als er 1999 aus gesundheitlichen Gründen sein Geschäft veräußerte, übernahm Andreas Preugschat mit seiner Frau Petra die Leitung und führte so das von den Kunden geschätzte inhabergeführte Unternehmen weiter. Otto Schweinfest hatte bereits zum Ende seiner Tätigkeit begonnen, bei Anfragen Schreibtische an seine Kunden zu liefern. Andreas Preugschat erweiterte das Ganze um Bürostühle und baute die Sparte „Büroeinrichtung“ kontinuierlich weiter aus. Als 2007 die Werksvertretung der im niedersächsischen Bösel beheimateten Büromöbelfabrik „fm“ übernommen wurde, ermöglichte die Stadt Norderstedt der Firma den Zugang zur Segeberger Chaussee und damit eine deutlich bessere Erreichbarkeit.



Von nun an konnten auch ortsunkundige den Weg in die neue Büromöbelausstellung finden. Zudem wurde durch die Umbenennung in BüroProfi Nord das Profil der Firma verdeutlicht. Heute ist die Firma BüroProfi Nord von Flensburg bis Gelsenkirchen Ansprechpartner für alle Fragen rund um ergonomische Büroeinrichtung. Ob Schallschutz, Beleuchtung, Planung der Einrichtung von Anfang an oder die Beratung und Bemusterung von Stühlen in den Räumlichkeiten der Kunden – alles bietet Andreas Preugschat freundlich und kompetent an. „Wir freuen uns, unseren Kunden auch in den nächsten Jahren so guten Service bieten zu können“, so Andreas Preugschat abschließend. „Schließlich sind es ja nur noch weitere zehn Jahre bis zu einem großen Jubiläum.“



Foto: Andreas Preugschat ist seit 2007 bei seinen Kunden als BüroProfi bekannt.

Veröffentlicht am: 18.09.2014