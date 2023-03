Was ist Inhalt, was Verpackung?

Stockelsdorf (lm/ac) Gerade im Finanzbereich ist Vertrauen eine Grundvoraussetzung. Denn, wer sein schwer verdientes Geld anlegen möchte, legt es damit in fremde Hände. Doch was sind die Bausteine für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung?



„Optimal ist, wenn sich Anleger und Berater auf Augenhöhe begegnen können. Damit das möglich ist, sollten Sie im Vorwege Ihre finanzielle Allgemeinbildung stärken, sich informieren und über den Tellerrand hinausblicken“, rät Wiebke Schattschneider, Spezialistin für Vermögensanlage und Vermögensaufbau. Im Gegenzug sollte die Finanzbranche ihre Arbeit transparent und verständlich gestalten. „Um Vertrauen zu schaffen ist es essenziell, für Klarheit und Verständlichkeit zu sorgen“, so die Finanzexpertin weiter.



Vertrauen heißt, informiert zu sein

Allen Interessierten bietet Wiebke Schattschneider die Möglichkeit, sich in Einzelgesprächen aber auch mit ihrem breitgefächerten Workshop- und Seminarangebot weiter zu bilden. „Meine Themen orientieren sich an den Wünschen und Interessen der Teilnehmer. Ich biete Ihnen das Grundgerüst, damit Sie beispielsweise Finanzangebote und ihre Auswirkungen einschätzen, Angebote hinterfragen und sich um Ihre finanziellen Belange kümmern können“, erklärt Wiebke Schattschneider abschließend.

Veröffentlicht am: 09.01.2017