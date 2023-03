Die German Speakers Association (GSA) ist der führende Berufsverband für Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Unter dem Motto „We connect experts worldwide – to do business!“ fördert sie mit hochkarätig besetzten Fortbildungsveranstaltungen auf internationalem Niveau die Professionalisierung und Qualitätssteigerung der Branche. Mehr Qualität, mehr Innovation, mehr Umsatz – dabei unterstützt die Premium-Plattform ihre Mitglieder.



Der Austausch untereinander wird unter anderem im GSA Mentorenprogramm, dem ONE MILLION DOLLAR TABLE, in den Regionalgruppen oder in den Professional Expert Groups gestärkt. Darüber hinaus profitieren GSA-Mitglieder über ihren Dachverband der Global Speakers Federation von einem Netzwerk aus über 5.000 Experten weltweit. Weiterbildungs- Einkäufer und Veranstaltungs-Planer können über die ausführlichen Online-Profile und über das Expertenverzeichnis (Print, E-Book und USB) aus einem Pool von über 800 deutschsprachigen Rednern, Trainern und Coaches schöpfen. Image-Videos und TV-Berichte auf GSA TV erleichtern die Auswahl.



GSA Leistungen

Als Verband ohne Gewinnerzielungsabsicht kommen laut Satzung alle Gelder, die eingenommen werden, voll dem Verbandszweck und damit den Mitgliedern zugute, um ihnen auf höchstem Niveau kontinuierlich folgende Vorteile zu bieten:

• Vermarktungsplattform inklusive suchmaschinenoptimiertem und individuell gestaltbarem Online-Profil

• Promotion-Video auf GSA TV für Professionelle Mitglieder und Partner-Mitglieder

• Umfassende Fortbildungsmöglichkeiten auf hohem internationalen Niveau von Profis für Profis

• Wissensaustausch unter Kollegen durch Beteiligung an den fachspezifischen Professional Expert Groups und Regionalgruppen

• Weltweiter persönlicher Erfahrungsaustausch und Networking

• Zugang zum GSA Content Archiv und zur Content-Database der National Speakers Association

• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in allen für Redner relevanten Medien

• Zugang zum GSA Mentoren-Programm mit erfahrenen Speakern

• Zahlreiche Sonderkonditionen bei Partnerfirmen im Rahmen der GSA Member Card www.germanspeakers.org



Vier Arten der Mitgliedschaft

Professionelles Mitglied

Sie verdienen einen großen Teil Ihres Lebensunterhalts mit Vorträgen, Trainings oder Coachings und wollen Ihre Arbeit noch erfolgreicher gestalten? Professionelle Mitglieder der GSA wollen in dieser Mitgliedsart durch internationales Networking noch innovativer und besser werden, um mehr Aufträge beziehungsweise höhere Honorare zu erzielen.



Partner-Mitglied

Sie möchten als Weiterbildungs-Einkäufer hervorragende Experten für Ihre Veranstaltungen live erleben? Oder sind Sie an der Zielgruppe Redner, Trainer oder Coaches interessiert, da sie potenzielle Kunden oder Empfehlungsgeber Ihres Hauses sind? Partner-Mitglieder der GSA wollen in dieser Mitgliedsart engen Kontakt zu ihrer Zielgruppe halten und den größtmöglichen Nutzen daraus ziehen.



Einsteiger-Mitglied

Sie möchten in Zukunft als Redner, Trainer oder Coach erfolgreich sein und suchen die richtigen, hochkarätigen Experten als Mentoren oder Netzwerkpartner? Einsteiger-Mitglieder der GSA wollen in dieser Mitgliedsart schnell wachsen, um möglichst rasch professionelles Mitglied werden zu können. Es erfolgt kein Listing im Online-Mitgliederverzeichnis. Corporate Mitglied Sie sind Mitarbeiter/Führungskraft in einem Unternehmen oder einer Organisation und halten in dieser Expertenfunktion regelmäßig Vorträge/ Trainings innerhalb oder außerhalb Ihres Unternehmens? Corporate Mitglieder der GSA wollen in dieser Mitgliedsart ihre Präsentationen und ihre Expertenpositionierung durch den Benchmark mit den professionellen Mitgliedern verbessern. Es erfolgt kein Listing im Online-Mitgliederverzeichnis.



GSA University: Der beste Weg zum erfolgreichen Speaker Business

Der einzigartige Zertifikatslehrgang der German Speakers Association in Zusammenarbeit mit der staatlich anerkannten Steinbeis-Hochschule Berlin.

• Die Module decken das komplette Spektrum der Kernkompetenzen eines Professional Speaker ab.

• Sie lernen auf höchstem Niveau. Ein exzellenter Qualitätsstandard ist durch die Zusammenarbeit mit einer staatlich anerkannten Hochschule (Steinbeis-Hochschule Berlin) gewährleistet.

• Sie lernen ein Jahr lang an Wochenenden berufsbegleitend im Präsenzlehrgang.

• Sie erhalten eine Zertifizierung einer staatlich anerkannten Hochschule.

• Sie stärken Ihre Positionierung als Experte und Speaker.

• Sie stärken Ihre Position bei der Neukunden- Akquise und in Honorarverhandlungen.

• Sie vernetzen sich mit anderen Experten. www.germanspeakers.org/uni

Veröffentlicht am: 21.10.2014