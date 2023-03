Weihnachtsfeier als Firmenevent

Bispingen (em/ab) Die Weihnachtsfeier als Jahreshighlight! Die Business-Partner bieten ein vielfältiges Angebot für außergewöhnliche Veranstaltungen rund um eine gelungene Firmenfeier.



Wenn das Jahresende näher rückt, stellt sich wieder einmal die Frage – wo soll in diesem Jahr die Weihnachtsfeier stattfinden? Eine Antwort haben die BusinessPartner Bispingen, denn vor den Toren Hamburgs, inmitten der Lüneburger Heide bietet sich eine Vielzahl an vielleicht sogar noch ungeahnten Möglichkeiten.



Weihnachts-Event in Bispingen

Ob winterliche Team-Challenge, rasantes Kartrennen oder Kutschfahrt mit heißem Punsch durch das winterliche Naturschutzgebiet Lüneburger Heide – hier kommen alle Kollegen auf ihre Kosten! „Bei uns erhalten Sie lhre Weihnachtsfeier aus einer Hand! Wählen Sie aus den Bereichen Empfang, Menü oder Buffet, Getränke und unseren Eventbausteinen Ihre Favoriten. Wir stellen lhnen ein komplettes Paket für eine unvergessliche Weihnachtsfeier für Ihr Team oder lhre Mitarbeiter zum Komplettpreis zusammen”, verspricht Natascha Gellersen- Mielke von den BusinessPartnern Bispingen.



Ankommen und genießen

Bei einem weihnachtlichen Empfang wird es jedem „warm ums Herz”. Dafür sorgt die köstliche Feuerzangenbowle für 3,90 Euro pro Person. So kann die weihnachtliche Stimmung gleich Einzug halten. Gerne wird bei einem Empfang im Außenbereich ein Terrassenheizer dazu gestellt oder ein romantisches Feuer zum Aufwärmen entfacht. Wahlweise kann zum Empfang auch ein Stück Flammkuchen für 6,90 Euro pro Person gereicht werden. „Für unseren Empfang haben wir noch weitere Gestaltungsmöglichkeiten, ganz nachdem, was Sie sich für Ihre Weihnachtsfeier vorstellen”, so Natascha Gellersen-Mielke weiter. Eventbausteine für die Feier „Wir haben eine breite Auswahl an verschiedenen Event-Möglichkeiten. Unsere Business-Partner machen es möglich”, weiß Natascha Gellersen- Mielke. Ein unvergessliches Erlebnis ist der „Bispinger Grand Prix“ auf der Kartbahn des ehemaligen F1- und DTM-Piloten Ralf Schumacher. Ab 39,50 Euro pro Person gehen die Mitarbeiter als Team oder jeder gegen jeden in ein packendes Rennen, um mit Speed, Spaß und Spannung das Siegertreppchen im Ralf Schumacher Kart & Bowl zu erobern. Oder wie wäre es mit dem „Pistenstürmer” im SNOW DOME Bispingen ab 59,00 Euro pro Person. Der Preis beinhaltet eine Stunde Zipflbob- Rallye auf Norddeutschlands längster Indoor-Rodelstrecke im SNOW DOME Bispingen inklusive Skipass und Verleihmaterial. Gemütlicher geht es auf der Punschtour mit der Kutsche durch das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide zu. Das Event gibt es schon ab 15 Euro pro Person. Dabei erleben die Teilnehmer zwei Stunden Kutschfahrt durch die winterlichen Heideflächen rund um Bispingen. „Eingepackt in Decken und gut versorgt mit warmem Punsch genießen Sie diese besondere Atmosphäre im – hoffentlich – verschneiten Naturschutzgebiet Lüneburger Heide.”



Menüs und Buffets

„Rund um all die spannenden Abenteuer in Bispingen werden Sie im Akzent Hotel Zur Grünen Eiche kulinarisch verwöhnt. Denn gelungene Feste sind unvergessliche Ereignisse im Leben. Machen Sie mit uns Ihre Weihnachtsfeier zum Event und lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen. Ob mit individueller Menükarte oder einem delikaten Buffet – eine hervorragende Heidjer Küche und perfekter Service sind Ihnen garantiert. Haben Sie Lust auf Enten und Gänse? Aus der hauseigenen Braterei kommen sie frisch auf den Tisch.“ Die moderne Soundtechnik im Saal sorgt außerdem für eine festliche und fröhliche Stimmung. „Dies sind nur kleine Auszüge und Vorschläge aus unserem vielfältigen Angebot. Gerne stellen wir für Sie das perfekte Programm zusammen. So wird die Weihnachtsfeier für alle zu einem unvergesslichen Erlebnis”, so Natascha Gellersen-Mielke von den BusinessPartnern Bispingen abschließend.



Foto:

Oben links: Enten und Gänse aus der eigenen Braterei, oben rechts: Die Lüneburger Heide ganz in weiß, unten links: Sektempfang mit Stil, unten rechts: Siegerehrung nach Bispinger Grand Prix

Veröffentlicht am: 29.09.2015