Wer richtig sitzt, bringt volle Leistung

Norderstedt (jj/lh) Das Zauberwort lautet: Ergonomie. Andreas Preugschat und sein Team von BüroProfi Nord setzen sich für ihre Kunden ein, so dass diese sich danach richtig hinsetzen können.



„Jeder Mensch, der einer sitzenden Tätigkeit nachgeht, kennt das: Man setzt sich zum Arbeitsbeginn auf seinen Stuhl und zwar noch recht gerade und motiviert. Nach einer Weile wird die Haltung zunehmend gebeugter und schon bald ,hängt man nur noch’ rum. Diese Haltung ist weder gesund für den Rücken noch fordert sie die Motivation. Diesen Problemen ist mit einer vernünftigen Bestuhlung einfach und langfristig Abhilfe zu leisten“, erklärt Andreas Preugschat.



„Wir wollen gesunde Rücken!“

Auch die Fachleute der Jens Gottschalk GmbH in Norderstedt nahmen die Fachkenntnisse der Büro- Profis in Anspruch. „Wir freuen uns jeden Tag aufs Neue über die schönen – und wie wir jetzt höchstpersönlich wissen – sehr ergonomischen Stühle“, berichtet Jens Gottschalk. „Uns ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben, sprich keine Rückenleiden oder Ähnliches bekommen, deshalb setzen wir auf die Qualität, die Andreas Preugschat bietet.“ Immer wieder wird auch der Service des kompetenten Teams hoch gelobt. Auch Jens Gottschalk weiß nur Gutes über die Zusammenarbeit zu berichten: „Vom ersten Termin vor Ort inklusive Bedarfsanalyse und ausführlicher Beratung bis hin zur Anlieferung und dem ersten Sitzen auf den neuen Stühlen war alles wunderbar. Es hat schnell und reibungslos geklappt. Bereits beim Probesitzen war es erstaunlich angenehm und man merkt es im Vergleich, wie ungemütlich und vermeidlich ungesund man eigentlich sitzt.“



Und so freuen sich auch die Mitarbeiter der Firma Jens Gottschalk über neue Bürostühle aus dem Hause BüroProfi Nord. Wer selbst noch immer falsch sitzt oder Mitarbeiter hat, die sich nicht ordentlich auf dem Stuhl halten können, sollte die Professionalität und das Wissen vom BüroProfi Nord-Team in Anspruch nehmen.



Foto: Jens Gottschalk ist vom Service und der Arbeit von Andreas Preugschat und seinem Team mehr als begeistert.

Veröffentlicht am: 10.01.2013