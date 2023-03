„Wie rette ich meine Rente?“

Stockelsdorf (em/sw) Durch Daily Business verlieren viele Selbständige die Rücklagenbildung fürs Alter aus dem Auge. Viele meinen gar, dass mit der Selbständigkeit automatisch auch die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung endet. Doch weit gefehlt.



Wiebke Schattschneider, Expertin für Vermögensanlage und -aufbau empfiehlt, sich rechtzeitig dazu zu informieren. „Andernfalls kann Sie dieser Irrtum viel Geld und manchmal auch Ihre Existenz kosten.“



Bereit für die Zukunft

Für alle, die sich um ihre Rente keine Sorgen machen und auch im Alter gut abgesichtert sein wollen, ist Wiebke Schattschneider die richtige Ansprechpartnerin. Sie legt Wert auf offene, transparente Information und persönlichen Bezug.



Einen Einblick auf ihre Arbeit erhalten Interessierte unter anderem auf der B2B NORD am 2. November. Beim Impulsvortrag sowie an ihrem Stand gibt sie Antworten auf Fragen wie: Was bedeutet welche Schicht jetzt und später im Alter? Wie viel Kapital wird für eine bestimmte monatliche Rente benötigt? Welcher Ertrag wird in der Ansparund in der Rentenphase benötigt?

Wiebke Schattschneider betont: „Informieren Sie sich, damit Sie sicher in die Zukunft schauen können. Ich biete Ihnen Einblicke in das deutsche Rentensystem.“



Foto: Finanzexpertin Wiebke Schattschneider spannt den informellen Rettungsschirm für die Rente.

Veröffentlicht am: 13.11.2017