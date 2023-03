„Wir ziehen um!“

Norderstedt (jj/fs) Die Sachen sind gepackt, die Möbel kurz vor dem Abbau – ab 11. Juli 2016 finden Kunden ihre BüroProfis in Norderstedt Mitte. Genauer, in der Rathausallee. Inhaber Andreas Preugschat freut sich auf den Umzug und die Eröffnung am neuen Standort.



„Wir hatten bereits lange überlegt, uns an einem anderen Standort anzusiedeln, um uns unseren Kunden noch besser und näher präsentieren zu können. Eigentlich wollten wir sogar selbst bauen“, verrät Andreas Preugschat. „Nach Rücksprache mit der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt erhielten wir jedoch anstatt eines Vorschlags für ein Grundstück ein unschlagbares, bezugsfertiges Angebot: die perfekten Räumlichkeiten direkt in der Rathausallee in Norderstedt Mitte.



Da haben wir sofort zugesagt.“ Abbau, Aufbau, Erweiterung Selbstverständlich werden auch die neuen Räumlichkeiten professionell gestaltet und mit den neuesten Bürotrends bestückt. „Wir werden viele Möbel, Lampen, Stühle und Weiteres mitnehmen, jedoch stocken wir unsere Einrichtung auch auf und passen den Aufbau an die neuen Gegebenheiten an. So können wir unseren Kunden, wie gewohnt, bereits bei uns vor Ort einen ersten Eindruck des gut durchdachten und aufeinander abgestimmten Büros geben“, erklärt Niklas Preugschat vorfreudig.



„Vielleicht stehen Sie ja ebenfalls kurz vor einem Umzug. Wir helfen Ihnen gerne mit der passenden Ausstattung. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich bei uns um“, ergänzt Andreas Preugschat abschließend.

Veröffentlicht am: 04.07.2016