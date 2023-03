Zu Gast bei AEROLUX

Norderstedt (jj/ng) Kundenbetreuung Note: Sehr gut! Andreas Preugschat und sein Team von BüroProfi Nord sind die Ansprechpartner Nr. 1 in der Metropolregion Hamburg, wenn es um Bürobedarf, ergonomisches Sitzen und perfekten Kundenservice geht. Im Laufe der Jahre hat Geschäftsführer Andreas Preugschat zahlreiche Unternehmer auf ihrem Weg begleitet.



„Ich freue mich immer ganz besonders auf die Zusammenarbeit mit Kunden, die ich bereits lange kenne“, erklärt Andreas Preugschat. „Es ist schön zu sehen, wie sich die Unternehmen weiterentwickeln und wachsen.“ Uwe Henn, Geschäftsführer von AEROLUX, und Andreas Preugschat pflegen den Kontakt seit vielen Jahren. Kennengelernt haben sich die beiden Unternehmer – wie sollte es anders sein – über den Bürobedarf.



Erweiterung mit BüroProfi Nord

„Andreas Preugschat und sein Unternehmen sind eine echt Bereicherung. Mit solch kompetenten Partnern wird selbst die stressigste Erweiterung zu einem Vergnügen“, weiß Uwe Henn. „Die komplette Ausstattung für unsere Erweiterung haben wir von BüroProfi Nord. Vom Besprechungsraum über die Büroräume bis hin zu unzähligen Artikeln, die für einen reibungslosen Geschäftsablauf unerlässlich sind.“



Service: non plus ultra

Die hervorragende Arbeit der Büro- Profis ist im gesamten Hause AROELUX bekannt. Alle Mitarbeiter des Fachbetriebs für Sonnen- und Sichtschutz sind hellauf begeistert vom Service und der stetigen Freundlichkeit. „Die Büromöbel sind wirklich sehr praktisch und halten gewissermaßen fit. Man hängt nicht so durch, sondern sitzt stets aufrecht, kann wunderbar arbeiten und ist überhaupt nicht so erschöpft“, berichtet ein Mitarbeiter. Uwe Henn ergänzt: „Wir waren und sind mit dem Service von Andreas Preugschat immer vollends zufrieden und freuen uns bereits auf weitere, erfolgreiche Geschäftsjahre gemeinsam.“ Wie wichtig und gesundheitsfördernd ergonomisches Sitzen ist, erfahren Interessierte Unternehmer bei Andreas Preugschat.



Foto oben: Uwe Henn und AEROLUX setzen auf BüroProfi Andreas Preugschat und seine Bürokonzepte.



Foto unten: Andreas Preugschat und Uwe Henn von AEROLUX kennen sich bereits seit

einigen Jahren.

