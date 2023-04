Veröffentlicht am 04.04.2023

Neumünster (em) Im Vergleich zum Vormonat ist die Zahl der arbeitslosen Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde angestiegen, während sie in Neumünster unverändert blieb. Die Arbeitslosigkeit nimmt insbesondere bei den Jüngeren unter 25 Jahren und Ausländer*innen deutlich zu. „Die Arbeitslosigkeit ist in beiden Rechtskreisen angestiegen, im Rechtskreis SGB III geringer als im Rechtskreis SGB II, besonders im Vorjahresvergleich. Hier zeigen sich deutlich die Auswirkungen der Ukraine-Krise mit der Betreuung Geflüchteter in den Jobcentern seit Juni 2022, insbesondere bei Frauen, Jüngeren und Ausländern“, kommentiert Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster, die aktuellen Zahlen.



Arbeitslosigkeit

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im März 9.863 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 103 mehr als im Februar (plus 1,1 Prozent) und 911 mehr als ein Jahr zuvor (plus 10,2 Prozent).



Die Arbeitslosenquote beträgt im März 5,3 Prozent. Im Februar lag sie bei 5,2 Prozent und vor einem Jahr lag sie bei 4,8 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, vielmehr gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. So meldeten sich im März 746 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 88 weniger als im Februar und 123 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 692 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, ungefähr so viele wie im Februar und vor einem Jahr. „Die Dynamik verlangsamt sich. Die Arbeitskräftenachfrage ist zurückgegangen. Gründe dafür liegen in der für viele Betreibe aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation, zeigen sich aber auch als Folge des breiten Fachkräftemangels. Unternehmen halten es vielfach für schwierig, neues Personal über eine Stellenmeldung gewinnen zu können,“ so Bagger.



Aktuell werden in Mittelholstein 1.626 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, das sind 21 mehr als im letzten Monat und 1.594 mehr als vor einem Jahr. Fast alle werden im Rechtskreis SGB II betreut. Arbeitslos sind darunter 486 Personen (62 weniger als im Februar und 476 mehr als im März 2022).



Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld I) beträgt im März 3.411 Personen – 20 mehr als im Februar (plus 0,6 Prozent) und 145 mehr als vor einem Jahr (plus 4,4 Prozent).

Bei den Jobcentern sind im März 6.452 Menschen (Arbeitslosengeld II) arbeitslos gemel-det. Das sind 83 mehr als im Februar (plus 1,3 Prozent) und 766 mehr als ein Jahr zuvor (plus 13,5 Prozent). Ein wesentlicher Grund für die im Vorjahresvergleich gestiegenen Zah-len sind die seit dem 1.6.2022 in den Jobcentern betreuten ukrainischen Geflüchteten.



Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der Jobcenter wurden im März 448 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet – 141 weniger als im Februar (minus 23,9 Prozent) und 354 weniger als vor einem Jahr (minus 44,1 Pro-zent).

Die meisten Stellenangebote kamen im März aus dem Bereich der Zeitarbeit, dem Öffentli-chen Dienst und dem Bereich freiberuflicher, wissenschaftlicher und technischer Tätigkei-ten.



Ausbildungsmarkt

Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2022 wurden dem gAG-S 2.281 betriebliche Berufsausbildungsstellen gemeldet, 307 oder 15,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Davon sind noch 1.497 unbesetzt.



Die Zahl der Bewerber und Bewerberinnen für Berufsausbildungsstellen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Bis Ende März meldeten sich 1.020 Bewerber und Bewerberinnen, 168 oder 14,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. 665 sind noch unversorgt.



„Rein rechnerisch gibt es zurzeit mehr als zwei offene Berufsausbildungsstellen je unversorg-tem Bewerber bzw. unversorgter Bewerberin“, so Bagger und appelliert an Jugendliche, die noch Unterstützung bei der Berufswahl oder der Suche nach einem Ausbildungsplatz benöti-gen, die Berufsberatung in Anspruch zu nehmen: „Die Auswahl an Berufen ist immens groß. Da ist eine professionelle Unterstützung für die individuelle Berufswahl förderlich. Mit einer dualen Ausbildung erwirbt man ein solides Fundament für den beruflichen Einstieg. Und mit dem Berufsabschluss öffnen sich attraktive Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten“, so Bagger weiter.



Termine für die Berufsberatung gibt es telefonisch unter 0800 4 5555 00 (Der Anruf ist ge-bührenfrei.). Auf Wunsch kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden. Unter https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/neumuenster/content/1533747078750 steht, wie es geht.

An die Unternehmen appelliert Bagger, weiter auszubilden und auch vermeintlich schwäche-ren Bewerbern und Bewerberinnen eine Chance zu geben. „Nutzen Sie die Expertise der Experten und Expertinnen Ihres Arbeitgeber-Services vor Ort. Von der Unterstützung bei der Bewerbersuche bis hin zur finanziellen Hilfe für Jugendliche mit Förderungsbedarf können sie Ihnen Angebote machen. Wer eigene Fachkräfte ausbildet, macht sich unabhängig vom Ar-beitsmarkt, bleibt wettbewerbsfähig und bindet geeignetes Personal langfristig.“, so Bagger. Den gAG-S erreichen Unternehmen unter: 0800 4 5555 20 (Der Anruf ist gebührenfrei.).



Beiden Seiten empfiehlt Bagger: „Nutzen Sie die Angebote des Girls‘ und Boys‘ Days am 27.04.2023. Erfahrungsgemäß werden die Berufswahlentscheidungen noch sehr stark auf der Grundlage tradierter Rollenbilder getroffen. Am Girls‘ und Boys‘ Day können Mädchen und Jungs in vielen Veranstaltungen die „andere“ Seite kennen lernen. Und Unternehmen haben die Chance, Bewerber- und Bewerberinnenpotential zu heben.“

Weitere Informationen gibt es unter https://www.girls-day.de/ und https://www.boys-day.de/. Auch die Agentur für Arbeit Neumünster ist mit zwei Veranstaltungen vertreten – dem „Girls‘ Day-Parcours – Mach MI(N)T!“ in Rendsburg und „ROBERTA – Lernen mit Robotern“ in Neu-münster.



In der Stadt Neumünster:

• sind im März 3.586 Menschen arbeitslos gemeldet – einer mehr als im Februar und 222 mehr als vor einem Jahr (plus 6,6 Prozent).

• werden aktuell 369 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut, das sind 14 mehr als im letzten Monat und 352 mehr als vor einem Jahr. Fast alle werden im Rechtskreis SGB II be-treut. Arbeitslos sind darunter 80 (12 weniger als im Februar und 74 mehr als im März 2022).

• beträgt die Arbeitslosenquote wie im Februar 8,3 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 7,8 Prozent.

• wurden dem gAG-S im März 134 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet

– 103 weniger als im Februar (minus 43,5 Prozent) und 139 weniger als vor einem Jahr (minus 50,9 Prozent).