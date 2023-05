Veröffentlicht am 11.05.2023

Norderstedt (10.05.2023) Viele Unternehmen suchen Auszubildende oder dual Studierende, finden sie aber nicht. Hier hilft ein Angebot der EGNO: der Jobtour-Tag. An diesem Tag öffnen Unternehmen ihre Türen und erklären, welche beruflichen Perspektiven es bei ihnen gibt. Die EGNO übernimmt die Koordination der Angebote und organisiert die Schüler:innen. Im letzten Jahr nahmen knapp 300 Schüler:innen teil. Aus dem Jobtour-Tag gingen zahlreiche Ausbildungsverträge, Praktika und Kontakte zwischen Betrieben und zukünftigen Mitarbeitenden hervor. Norderstedter Unternehmen, die diese Chance nutzen wollen, melden sich bitte bis 31. Mai bei der EGNO an.



Die EGNO veranstaltet jährlich gemeinsam mit der Sparkasse Holstein, Norderstedt Marketing und der IHK zu Lübeck den Jobtour-Tag. Dieser findet dieses Jahr am 7. September 2023 in Norderstedt statt. „Das Angebot ist ein Erfolg und trägt zum Fachkräftenachwuchs bei. Außerdem zeigen wir, welche berufliche Vielfalt Norderstedt zu bieten hat“, sagt Marc-Mario Bertermann, Geschäftsführer der EGNO. Im vergangenen Jahr boten 29 Unternehmen über 50 Berufe und duale Studiengänge an.



Viele Unternehmen sind mehrmals dabei und ebenso kommen immer wieder neue hinzu. Der Jobtour-Tag ist somit jedes Jahr neu, weiß auch Fritjof Eichhöfer, Geschäftsführer von ITCE Systemhaus: „Der Jobtour-Tag ist eine tolle Möglichkeit mit jungen Menschen aus den Norderstedter Schulen in Kontakt zu kommen. Wir konnten über die Jobtour bereits diverse Praktikumsplätze und bis jetzt einen Ausbildungsplatz besetzen. Wir sind auch 2023 gerne wieder dabei.“



„Öffnen Sie Ihre Türen, wir übernehmen den Rest“, sagt Jobtour-Koordinatorin Anja Neumüller. Anmeldungen von Norderstedter Unternehmen zum Jobtour-Tag 2023 per Email unter neumueller@egno.de oder auf der Internetseite www.jobtour-norderstedt.de bis um 31.Mai 2023.



