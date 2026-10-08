Wolfgang Bönisch:
Verhandeln 4.0: Erfolgreiche Verwandlung durch erfolgreiche Verhandlung
Veröffentlicht am 08.10.2026
Anbieter
W&H Bönisch GmbH
Firmendetails
Karl-Marx-Platz 3
99084 Erfurt
Branche: Coaching
Ansprechpartner
Herr Wolfgang Bönisch
Tel.: 036121892152
E-Mail: office@wolfgangboenisch.de
Produkte & LeistungenVerhandlung Vortrag Training Coaching Beratung Seminare Webinare Redner verhandeln
Deutschland
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