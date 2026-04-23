B2B Wirtschaft

Engagement:
"Das Geheimnis der toten Vögel" Bürgerstiftung der VR Bank in Holstein unterstützt Filmprojekt

Bitte erklären Sie sich damit einverstanden, das wir externe Inhalte von YouTube laden dürfen, um dieses Video abspielen zu können.
Damit können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.
Weitere Informationen zur Nutzung Ihrer Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google.

In Bad Bramstedt läuft gerade ein Kurzfilmprojekt "Das Geheimnis der toten Vögel", das nur in Bad Bramstedt entsteht, von und mit Schülerinnen und Schülern der Jürgen-Fuhlendorf-Schule.

Zwanzig Kinder im Alter von 11 bis 16 Jahren entwickeln gemeinsam mit einem professionellen Filmteam einen 25-minütigen Kurzfilm. Sie stehen vor der Kamera, schreiben das Drehbuch, setzen Licht und Ton, und erleben dabei, dass ihre Geschichten und ihre Stimme zählen. Die Drehorte: ausschließlich in Bad Bramstedt. Die geplante Premiere: im Kurhaustheater, kostenlos und offen für alle Bürgerinnen und Bürger.

Noch ist das Projekt nicht komplett finanziert, die Bürgerstiftung der VR Bank in Holstein hatte den Anfang gemacht, weitere Spenden sind herzlich willkommen

Veröffentlicht am 23.04.2026

# BadBramstedt # Film # Vögel # Geheimnis # Schüler

Anbieter

VR Bank in Holstein eG

Firmendetails

Bismarckstr. 11-13
25421 Pinneberg
Landkreis: Kreis Pinneberg
 Branche: Finanzen

Ansprechpartner

Frau Jasmin van Gysel
Tel.: 04101-501 1363
E-Mail: j.van_gysel@vrbank-ih.de

Web: http://www.vrbank-in-holstein.de

Impressum

VR Bank in Holstein eG

Produkte & Leistungen

Immobilien Finanzierung Geschäftskonten Kredite Online-Banking Spenden Sponsoren
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen

Weitere Videos

Erfolgsfaktor Mitarbeiter durch wirksame Führung
Video
Stefan Bartel

Erfolgsfaktor Mitarbeiter durch wirksame Führung

Wie es dir gelingt professinell zu verhandeln - 3 gute Tipps
Video
Genial Reden

Wie es dir gelingt professinell zu verhandeln - 3 gute Tipps

Das waren Outdoor und NordGrill 2026 in den Holstenhallen
Video
Neumünster

Das waren Outdoor und NordGrill 2026 in den Holstenhallen

Wie du Präsentationsn zu zweit hältst - stehe nicht dumm rum
Video
Genial Reden

Wie du Präsentationsn zu zweit hältst - stehe nicht dumm rum

Sollten Unternehmen den Außendienst abschaffen?
Video
Wirtschafts.Gespräch mit Markus Milz

Sollten Unternehmen den Außendienst abschaffen?

Kulturwandel: Mit Arbeitssicherheit zu Spitzenleistungen
Video
Stefan Bartel

Kulturwandel: Mit Arbeitssicherheit zu Spitzenleistungen

Beziehungsretter für jeden - mit dieser Technik garantiert
Video
Genial Reden

Beziehungsretter für jeden - mit dieser Technik garantiert

Warum es unmöglich ist keine Angst zu haben - nur manchmal
Video
Genial Reden

Warum es unmöglich ist keine Angst zu haben - nur manchmal

Alle Videos anzeigen