"Das Geheimnis der toten Vögel" Bürgerstiftung der VR Bank in Holstein unterstützt Filmprojekt

In Bad Bramstedt läuft gerade ein Kurzfilmprojekt "Das Geheimnis der toten Vögel", das nur in Bad Bramstedt entsteht, von und mit Schülerinnen und Schülern der Jürgen-Fuhlendorf-Schule.

Zwanzig Kinder im Alter von 11 bis 16 Jahren entwickeln gemeinsam mit einem professionellen Filmteam einen 25-minütigen Kurzfilm. Sie stehen vor der Kamera, schreiben das Drehbuch, setzen Licht und Ton, und erleben dabei, dass ihre Geschichten und ihre Stimme zählen. Die Drehorte: ausschließlich in Bad Bramstedt. Die geplante Premiere: im Kurhaustheater, kostenlos und offen für alle Bürgerinnen und Bürger.

Noch ist das Projekt nicht komplett finanziert, die Bürgerstiftung der VR Bank in Holstein hatte den Anfang gemacht, weitere Spenden sind herzlich willkommen