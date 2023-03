Bester Beratungs- und Servicepartner im Bereich Transport

Hamburg (em/jj) Die SVG-Hamburg ist erster Ansprechpartner für die Transport- und Logistikbranche in der Metropolregion Hamburg. Zum Produktportfolio zählen unter anderem die AZAVzertifizierte Aus- und Weiterbildung von Kraftfahrern, Betreuung bei Fragen der Arbeitssicherheit, Fördermittelberatung, europaweiter Mautservice und Transportversicherungen in Kooperation mit der KRAVAG sowie Personenversicherungen mit der R+V Versicherung. Außerdem bietet die SVG-Hamburg eG einen Truck-Shop, einen Autohof sowie eine Auswahl an Tankservicekarten an.



Andreas Mähler, geschäftsführender Vorstand der SVG-Hamburg, gibt Einblicke in die Angebote der SVG.



B2B NORD: Die SVGen sind bundesweit an 17 Standorten verteten. Jedoch begegnet jeder Mensch dem grünen „SVG“ auf gelbem Grund weit häufiger. Andreas Mähler: Das ist richtig. Wir bieten als SVG-Hamburg unter anderem einen KFZ-Warenhandel sowie eine Tankstelle. Insgesamt verfügt die SVG-Gruppe über rund 30 Autohöfe und Tankstellen, die in Eigenregie beziehungsweise mit Partnern betrieben werden. Dazu zählt auch unser Autohof am Bullerdeich in Hamburg mit fünf Hochleistungszapfsäulen für Kraftfahrer.

Als Transportunternehmen benötigen Sie eine sichere und zuverlässige Lösung, um kontrolliertes und bargeldloses Bezahlen vieler verschiedener Leistungen im In- und Ausland zu gewährleisten. Dafür bieten wir unseren Kunden die SVG Stations Card, die SVG/Esso Card, die SVG/TOTAL Card, SVG/euroShell Card sowie die SVG/DKV Card. Wir wählen gemeinsam die passende Lösung mit den Unternehmen, um die größte Ersparnis, die wichtigsten Leistungen und die beste Sicherheit zu garantieren. Die Beratung ist dabei absolut individuell und wird zum Beispiel auf den Kraftstoffverbrauch abgestimmt.



Wie viele Mitglieder können die SVGen derzeit verzeichnen?

Mehr als 8.000 Transport- und Logistikunternehmen sind derzeit Mitglieder der 17 regionalen Straßenverkehrsgenossenschaften. Wir unterstützen diese Unternehmen mit vielseitigen Leistungen. So schult der SVG-Verbund unter anderem rund 80.000 Berufskraftfahrer pro Jahr. Außerdem nutzen über 12.000 Transport- und Logistikunternehmen mit rund 130.000 schweren Lkw bereits den SVG-Mautservice. Der SVG-Verbund ist damit der führende Dienstleister der deutschen Transportunternehmen im Bereich der Mautabrechnung und trägt so zur Liquiditätsversorgung der Branche bei.



Wie sieht ihr Engagement im Bereich Ausund Weiterbildung genau aus?

Wir bilden in vielfältiger Weise Berufskraftfahrer aus und qualifizieren diese auch weiter. In engem Kontakt mit den Arbeitsagenturen werden Arbeitsuchende für den Beruf des Kraftfahrers qualifiziert. Junge Menschen werden in ihrer Ausbildung auf diesen Beruf vorbereitet und die bereits ausgebildeten Berufskraftfahrer erhalten die obligatorische Weiterbildung. In diesem Zusammenhang bieten die SVGen zusammen mit mehr als 100 Trainern das Fahrsicherheitstraining an. Jährlich werden rund 3.000 Lkw-Fahrer nach den DVRRegeln trainiert. Zudem bietet die SVG-Gruppe in 22 Fahrschulen die Führerscheinausbildung an. Weitere Fahrschulen befinden sich bereits in der Gründung.



Im Unternehmen steht neben der Qualifikation der Mitarbeiter auch die Arbeitssicherheit im Fokus. Ist die SVG auch in diesem Segment der passende Ansprechpartner? Die Unfallverhütungsvorschriften sowie das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) verpflichten alle Unternehmen zu einer betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Beratung. Wir, die SVG Hamburg eG, liefern diese Beratung praxisnah und gewerbespezifisch aus einer Hand. Wir beraten Arbeitgeber in 60.000 Betrieben mit 310.000 Mitarbeitern zu allen Fragen der Unfallverhütung und Arbeitssicherheit. Wir geben Hilfestellung bei Gefährdungsbeurteilungen, übernehmen Überprüfungen von Betriebsanlagen und technischen Arbeitsmitteln, sorgen für fachgerechte Unterweisung und Schulung von Mitarbeitern – zum Beispiel im Umgang mit Gefahrenstoffen – und vieles mehr. Dabei steht auch uns ein starker Vertragspartner zur Seite, und zwar der Arbeitsmedizinische- und Sicherheitstechnische Dienst für der Verkehrsgewerbe (ASD) der Berufsgenossenschaft Verkehr (BG Verkehr).



Sie unterstützen ihre Mitglieder nicht nur im praktischen Bereich, sondern auch in finanziellen Dingen. Mit welchen Fragen können sich die Unternehmen an Sie wenden?

Wir stehen den Unternehmen zum Beispiel beim Fördermittelmanagement mit Rat und Tat zur Seite. Dazu zählt auch das BAG-Antragsverfahren zu den Themen De- Minimis sowie der Bereich der Aus- und Weiterbildung. Wir bereiten bundesweit in jedem Jahr mehrere Tausend Förderanträge für die Unternehmen vor. Außerdem fungiert die SVG in enger Partnerschaft mit der KRAVAG als zuverlässiger Ansprechpartner im Bereich Transportversicherungen. Für die passende Personenversicherung wiederum arbeiten wir mit der R+V Versicherung zusammen. 11.000 Kunden aus der Transportund Logistikbranche mit rund 200.000 Versicherungsverträgen werden von uns betreut.



Der SVG-Verbund beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter und setzt für verschiedene Trainings und Schulungen über 500 externe Moderatoren und Trainer ein.



Nicht verpassen: Am 14. April lädt die SVGHamburg auf der B2B NORD in der Messe- Halle Hamburg-Schnelsen in das Logistik- Fachforum ein. Auf ca. 140 m² lernen interessierte Unternehmer die Straßenverkehrsgenossenschaft kennen und haben die Möglichkeit, sich mit den Fachleuten auszutauschen.



Foto: Andreas Mähler, geschäftsführender Vorstand der SVG-Hamburg: „Wir bieten unseren Kunden Beratungen und Services in verschiedensten Bereichen – von der Aus- und Weiterbildung bis hin zur Versicherung.“

Veröffentlicht am: 03.02.2016