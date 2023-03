Büro-Komfort auf der B2B NORD

Norderstedt (lr/lm) Ein ergonomisch korrektes Büro bedarf nicht viel Mühe und Aufwand – fördert aber die Leistungsfähigkeit und Gesundheit. BüroProfi Nord zeigt auf der B2B NORD, wie aus jedem Büro ein Energiespender werden kann.



„In jedem Büro sollte eine gewisse Grundausstattung vorhanden sein“, so Andreas Preugschat, Geschäftsführer von BüroProfi Nord. „Dazu gehört unter anderem ein höhenverstellbarer Schreibtisch und ein ergonomischer Bürodrehstuhl, um dem Rücken die nötige Entlastung zu geben. Die wiederholte Veränderung der Haltung ist für den Energiefluss während der Arbeit sehr wichtig. Bereits der Wechsel zwischen der stehenden und sitzenden Tätigkeit hält den Kreislauf in Schwung und sorgt für neue Energie, die wiederum eine Produktivitätssteigerung mit sich bringt.“ Gerade bei Kundenkontakt spielt aber auch die richtige Beleuchtung eine große Rolle. „Mit dem richtigen Licht kann man Beschwerden wie Kopfschmerzen, Verspannungen sowie Müdigkeit vorbeugen“, weiß der Experte. Aber auch der optische Eindruck spielt gerade bei Kundenkontakt eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund bietet das Unternehmen neben den funktionalen Möbeln auch moderne Sideboards und zahlreiche weitere Büroartikel in verschiedenen Stilen an. „Wir bieten unseren Kunden ein Gesamtkonzept und unterstützen schon bei der Planung der Räumlichkeiten – so entsteht ein rund um perfekter Arbeitsplatz und das ohne viel Aufwand“, so der BüroProfi weiter. „Zu unseren Leistungen gehört zu aller erst die Ermittlung des individuellen Bedarfs sowie ein passender Entwurf. Sind diese Angelegenheiten geklärt, kümmern wir uns um den fachgerechten und sicheren Aufbau, die Einstellung der Parameter und geben eine Einweisung in die neuen Möglichkeiten des praktischen und zugleich gesunden Arbeitsplatz. Besuchen Sie uns auf der Wirtschaftsmesse und werfen Sie einen Blick auf das Büro von morgen“, lädt Andreas Preugschat abschließend ein.

Veröffentlicht am: 27.03.2014