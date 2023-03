Das Prinzip Wohlbefinden

Ergonomie Norderstedt (em/ls) Die neue Stuhlreihe „LÖFFLER Med“ von BüroProfi Nord verbindet das Konzept des gesunden Sitzens mit dem Angebot kompetent entwickelter Speziallösungen.



Sie soll Menschen mit körperlichen Einschränkungen helfen, möglichst beschwerdefrei und beweglich zu arbeiten.



Steißbeinentlastung

Diese Speziallösung entlastet den Bereich rund um Kreuz- und Steißbein. Die Aussparung im Polster verringert den Druck im hinteren Sitzbereich, dies geht optional auch diskret mit Stoffüberzug.



Taschenfederkern

Der Med-Sitz aus Taschenfederkern bietet Sitzkomfort. Durch die Punktelastizität des Materials sitzen empfindliche Nutzer besonders weich gefedert. Arthrodesensitz Dieser Sitz unterstützt Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit in Hüfte und Knie. Durch die stufenlosen und unabhängig voneinander neigbaren und feststellbaren forderen Sitzflächenhälften schafft der



Arthrodesensitz

die jeweils benötigte Vergrößerung des Sitzwinkels. Ein Sitzflächenwinkel von bis zu 30 Grad wird somit ermöglicht. Das Ergebnis ist eine Druckentlastung, die das Sitzen spürbar leichter macht.



Kyphosenlehne

Die Kyphosenlehne unterstützt Menschen mit vertikalen Verkrümmungen in der Wirbelsäule (bedingt auch bei Skoliose). Durch die geteilte Rückenlehne erhält die Wirbelsäule den notwendigen Raum. Die vollständig kaschierte Polsterung sorgt für ein diskretes Erscheinungsbild. Die Druckentlastung der Wirbelsäule sorgt für wiedergewonnene Freude am Sitzen.



Viskoelastisch

Der viskoelastische Sitz bietet Menschen mit schmerzempfindlichen Sitzbeinhöckern Entlastung. Durch die Fähigkeit des Materials, sich langfristig perfekt an die Körperkonturen anzupassen, werden druckempfindliche Bereiche, zum Beispiel Oberschenkelunterseiten, besonders stark entlastet. Die Entwicklung des Materials für den Einsatz in der Raumfahrt zeugt von seiner enormen Leistungsfähigkeit.



Anti-Dekubitus-Sitz

Der Anti-Dekubitus-Sitz schützt wirksam vor Dekubitus. Durch die perforierte Wabenmatte werden Wärme und Feuchtigkeit effizient kontrolliert – die Schlüsselqualifikation jeder Dekubitusprävention. Zusätzlich verringert eine nachgiebige oberste Lage Scherkräfte und Reibung auf der Hautoberfläche, während der feste innere Wabenkörper den Druck gleichmäßig verteilt und so eine gleichmäßige Durchblutung zulässt.



„Wenn Sie eines dieser Probleme oder ähnliche haben, rufen Sie uns an. Gerne fertigen wir Ihnen auch Ihren individuellen Stuhl mit Ihren Wünschen an“, lädt Andreas Preugschat ein.



Übrigens: Das Team von BüroProfi Nord stellt die unterschiedlichen Modelle auch zum Testen für einige Tage in das eigene Büro. „Denn wo lässt sich so ein Bürostuhl besser testen als im täglichen Arbeitsalltag? Kommen Sie einfach vorbei und wir finden das passende Modell“, so das Team abschließend.

Veröffentlicht am: 24.06.2015