Die Reimanns zu Gast in Bispingen (Fotogalerie)

Bispingen (em) 8. September 2015, 13:35 Uhr – das Reimannsche Mobilheim fährt vor. Gut sieht er aus, der Greyhound Bus und ist mit der Aufschrift „The Reimanns“ unverkennbar.





Manu, Janina, Jason und Konny Reimann sind da - und nachdem die „Choreographie“ kurz abgesprochen und die Kameraleute postiert sind, erfolgt auch schon die Übergabe der nun ehemaligen Stretchlimousine der bekanntesten TV Auswandererfamilien Deutschlands an den Fuhrpark des Ralf Schumacher Kart & Bowl in Bispingen.



Nach vielen Fotos, jeder Menge Small Talk, Registrierung und Einweisung nehmen die Reimanns auf Ralf Schumachers Outdoor-Piste Fahrt auf und es ist unübersehbar, dass die Familie auch mit kleinen Fahrzeugen nicht nur gut umzugehen weiß, sondern auch ruck zuck auf den Geschmack gekommen ist. Bei einem kurzen Mutter Sohn Duell auf der Indoor-Strecke braust auch Mama Manu um die Kurven, als täte sie nichts anderes.



Nach einem Päuschen mit kulinarischem Hintergrund im Restaurant des Kartcenters machen sich die Reimanns, eine Familie wie sie sympathischer nicht sein kann, gegen 17:30 Uhr wieder auf den Weg. Die Gastgeber sind begeistert von dem so freundlichen und herzlichen Besuch aus Amerika.



Obwohl Konny Reimann sich schon recht gut in dem kleinen Flitzer bewährt hat, meinte er, doch noch ein wenig üben zu müssen und da er ja häufiger in Hamburg sei, wüsste er nun wo.



Mit einem festen Händedruck und den Worten „tolle Hütte“ verabschiedete er sich und rollte mit seiner tollen Familie vom Hof.

Veröffentlicht am: 29.09.2015