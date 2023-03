Frühjahrsputz von innen und außen

Norderstedt (jj/ab) Der Beginn des neuen Jahres ist die perfekte Möglichkeit, dem Unternehmen einen Frühjahrsputz zu gönnen. Die Profis von Heyer Objektbetreuung in Norderstedt bieten ihren Kunden einen breiten Service rund ums Haus, von innen und außen.



Von der Glasreinigung über das Säubern der Treppenhäuser und Nebenräume bis hin zur Entrümpelung wird das gesamte Gebäude auf Vordermann gebracht. „Wir kümmern uns natürlich auch gerne um Ihren Winterdienst“, sagt Gabriele Heyer. „Wir befreien Ihre Zuwege von Schnee und Eis. Nach der Wintersaison kümmern wir uns gerne auch nachhaltig und natürlich umweltfreundlich um die Beseitigung von Streusalzresten.“

Übrigens: Das Team von Heyer Objektbetreuung nimmt auch Kleinreparaturen vor. Außerdem ist auch eine Renovierung mit den Profis ein Leichtes. „Wir legen viel Wert darauf, unseren Kunden das ,Rundum-Paket’ zu bieten. Somit haben sie nur einen Ansprechpartner von der Gartenpflege über die notwendigen Hausmeisterarbeiten bis hin zur kompletten Renovierung“, so Gabriele Heyer.

Maurerarbeiten, Fliesenarbeiten, Verlegung von Teppichböden und sogar der Trockenausbau können von der Objektbetreuung geleistet werden. „Wir haben Fachleute für jedes Tätigkeitsgebiet“, ergänzt Heyer. „Wir setzen uns als Team aus jeder Menge Erfahrung verschiedener Branchen rund um das Haus zusammen. Dadurch können wir unseren Kunden alles bieten, was mit der Vielzahl unserer Geräte möglich ist. Sprechen Sie uns gern an.“

Veröffentlicht am: 11.01.2016