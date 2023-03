Jetzt wird's bunt!

Norderstedt (em/lm) Auch auf dem Büromöbelmarkt sind die Einheitsmöbel mittlerweile vielfarbigen Holzdekoren und verschiedenen Weiß- oder Grautönen gewichen. Doch Büro- Profi Nord setzt noch einen drauf und präsentiert pünktlich zum Frühjahr die bunten Highlights für jede Art von Büro.



Ein Empfangstresen in rot/weiß oder ein Rollcontainer in signalgelb/weiß – alles kein Problem mehr. Die fm® fresh color Farben setzen Farbakzente in jedem Büro. Sie sind als Ergänzung zu den Standarddekoren gedacht und bringen neuen Schwung in alle Räumlichkeiten! „Selbstverständlich werden auch diese Varianten in gewohnter Qualität von uns geliefert“, stellt Andreas Preugschat sicher. „Unsere Kunden haben jetzt eine noch größere Auswahl als bisher. Die Dekore sind überwiegend in Pastelltönen gehalten, sodass man sich nicht so schnell an ihnen satt sieht.“ Die farbigen Akzente bietet der BüroProfi für alle Fronten bei Stand- und Rollcontainern der endless-Schrank-Reihe (inklusive Sichtrückwände) sowie der welcome2-Reihe. „Den rosa Schreibtisch werden wir also auch in nächster Zeit noch nicht anbieten können“ so Andreas Preugschat schmunzelnd, „aber wer weiß, was uns die Zukunft noch bringt. Sollten Sie nun mit der Idee spielen, sich den Frühling in Ihr Büro zu holen und sich noch Gedanken über die Kosten machen, bieten wir Ihnen ein Büromöbelleasing zu sehr guten Konditionen an.

Rufen Sie einfach unter 040- 547 94 11 an und lassen sich von unseren Experten beraten!“



Foto: Das BüroProfi-Team rund um Andreas Preugschat berät Kunden vom Erstentwurf bis zum finalen Einbau.

Veröffentlicht am: 18.05.2015