Nutzen Sie das Sparpotenzial mit den Tankkarten der SVG!

Hamburg (kv/ac) Nicht nur für Logistikunternehmen und Unternehmen mit einem großen Fuhrpark sind Tankkarten eine sinnvolle und sichere Lösung für eine problemlose und bargeldlose Abwicklung im täglichen Geschäft. Auch in kleinen Unternehmen lohnt sich der Einsatz häufig schon ab dem ersten Fahrzeug.



Die SVG-Hamburg ist als Beratungs- und Servicepartner für die Transport- und Logistikbranche der perfekte Ansprechpartner um aus der Vielfalt von Tank- & Servicekarten das Modell auszuwählen, das am besten auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist. Durch die bargeldlose Bezahlung von Kraftstoff, Dienstleistungen und auch Mautgebühren profitieren die Unternehmen neben günstigeren Spritpreisen auch von einer entscheidenden Entlastung der Buchhaltung. Mit einer exakten Auswertung bei der Abrechnung und Analysen zu Einsparmöglichkeiten ist der Unternehmer genau über die Kosten im Bilde und bekommt auch noch Tipps wo noch Optimierungsmöglichkeiten bestehen. Natürlich ist auch der Sicherheitsaspekt ein entscheidender Faktor, da das Unternehmen den Einsatz der Tankkarten genau definieren kann. Es ist möglich für jeden Mitarbeiter festzulegen, was mit der Karte gekauft werden kann und welche Dienstleistungen zu nutzen sind. Kein Mitarbeiter muss mit Bargeld ausgestattet werden und außerdem sind die Transaktionen für das Unternehmen jederzeit einsehbar. Jede Karte kann natürlich auch mit einem bestimmten Limit versehen werden.



Gemeinsam mit den Experten der SVG legen die Unternehmen fest, für welchen Einsatz die Karte geeignet sein soll. Ist eine Nutzung hauptsächlich in Deutschland gewünscht oder liegt der Fokus auf einem europaweiten Tankund Akzeptanzstellennetz. Die SVG bietet mehrere Tankkarten an, die sich problemlos miteinander kombinieren lassen, um so die größtmögliche Flexibilität zu bieten. Fragen zu den Tank- & Servicekarten beantwortet gerne der Ansprechpartner der SVGHamburg, Paul Simon.



Weitere Informationen finden Interessierte auch im Internet unter: www.svg-hamburg.de

Veröffentlicht am: 03.03.2017