Reden ist lernbar  bei der GSA University!

Hamburg (fg/kv) „Mr. Gorbachev, tear down this wall.“ Wahrscheinlich wussten Sie schon nach den ersten Worten, dass es sich dabei um den wohl berühmtesten Satz von Ronald Reagan handelt, oder? Fast zwanzig Jahre sind vergangen, seit der damalige US-Präsident am 12. Juni 1987 diese Worte sprach und mit seiner brillanten Rede entscheidenden Einfluss auf das Ende des Kalten Krieges nahm. Ein Satz, der zu einem Lauffeuer wurde.



Sie träumen davon, ebenso wortgewande und nachhallende Reden zu halten und wünschen sich, bei Ihren Auftritten im Beruf mit dem gewissen Etwas zu begeistern? Dann ergreifen Sie Ihre Chance: Die German Speakers Association (GSA) bietet in Zusammenarbeit mit der Steinbeis-Hochschule Berlin (SHB) seit mehreren Jahren einen weltweit einzigartigen Lehrgang zum „Professional Speaker“ an. Gerade ist der inzwischen siebte Jahrgang gestartet. Die Teilnehmer des berufsbegleitenden Studiengangs durchlaufen in 9 Wochenendblöcken in Köln, München, Wien und Berlin insgesamt 38 Lehrveranstaltungen zu den Kernkompetenzen eines Professional Speakers. Redner, Marketingfachleute und Berater aus der Branche geben in den Seminaren ihre Expertise und langjährige Erfahrung weiter. Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten die Teilnehmer bei einer großen Ehrung im Rahmen der GSA Convention ihr Hochschulzertifikat als „Professional Speaker GSA (SHB)“.



GSA auf der B2B NORD

Im November war die GSA zum wiederholten Mal mit einem Stand auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse vertreten. Klaus Dombrowski, Geschäftsführer der GSA, resümiert: „Der Messebesuch war für uns auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Unser Stand war gut frequentiert und wir konnten spannende neue Kontakte knüpfen. Gerade wenn es um Networking geht, ist die B2B NORD ganz weit vorne. Daher werden wir im Frühjahr auf jeden Fall wieder mit dabei sein!“



Die German Speakers Association e.V. ist der führende Berufsverband für professionelle Redner, Trainer und Coaches im deutschsprachigen Raum. Über den Dachverband Global Speakers Federation (GSF) ist die GSA mit über 5.000 Experten im Netzwerk weltweit verbunden. Sie vereint Experten der verschiedenen Sparten, die eines gemeinsam haben: die Wissensvermittlung an ein Publikum. Mit der GSA wurde ein Berufsverband für professionelle Speaker geschaffen, um von den Besten zu lernen, Ideen und Erfahrungen auszutauschen sowie dem Wert der Rede in der Gesellschaft Anerkennung zu verschaffen.

Veröffentlicht am: 07.12.2016