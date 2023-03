Teambuilding & Tagungen voll im Rennen!

Bispingen (em/sw) Am 27. April waren die Business Partner des Bispingen Touristik e.V. zum 5. Mal auf der B2B Nord Messe in Hamburg-Schnelsen vertreten.



Auf der Messe wurden wie gewohnt bestehende Kontakte gepflegt und neue Kontakte geknüpft. Im Zusammenhang dazu gab es eine umfangreiche Umfrage, in der Organisatoren von Firmenveranstaltungen begeistert Ideen und Anregungen äußerten, die sie sich von den Hotel- und Eventanbietern zum optimalen Gelingen ihrer Veranstaltungen wünschen.



Durch die zahlreichen Gespräche kristallisierte sich ein klarer Trend heraus, Tagungen und Seminare zunehmend in Kombination mit Teambuildingaktivitäten oder Gruppenerlebnissen zu organisieren, da in der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt Vertrauen, Zusammenarbeit und Zusammenhalt immer wichtiger werden.



Ob ein- oder mehrtägige Veranstaltungen, die sechs Business Partner des Bispingen Touristik e.V. bieten neben klassischen Tagungs- und Seminarräumlichkeiten ein vielfältiges Programm für Gruppenaktivitäten und -erlebnissen an, sei es der Niedrigseilgarten im Center Parcs, Iglu bauen im Snow Dome, Teamkochen in den Hotels bis hin zum rasanten Rennen auf der Ralf Schumacher Kartbahn. Vor diesem Hintergrund sind die Business Partner voll im Trend der aktuellen Nachfrage



Tagungspauschale „Business Partner“

• Bereitstellung Ihres Tagungsraums für acht Stunden

• Standard-Tagungstechnik: Beamer, WLAN, Leinwand, Flip-Chart, Metaplanwände, Moderatorenkoffer, Schreibblöcke und Stifte

• 2x Kaffeepause mit Kaffee, Tee, Obst, Kuchen oder Snacks

• 1x Mittagessen

• Tagungsgetränke

• kostenfreie Parkplätze



p. P. € 42 exkl. USt. – Weitere Angebote auf Anfrage unter Tel.: 0 51 94 / 98 79 690 oder direkt bei den Business Partnern.

Veröffentlicht am: 31.05.2017