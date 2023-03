Unsere Speaker verleihen Ihrem Event Flügel!

Hamburg (em/jj) Ob Location, Gästeliste oder Rahmenprogramm: Wer ein erfolgreiches Event auf die Beine stellen will, muss bei der Organisation einiges beachten. Ist die perfekte Örtlichkeit bereits gefunden, lautet der nächste Punkt auf der To-do-Liste: Wie soll das „Programm“ aussehen?



Für diesen Fall hat die GSA genau die richtige Lösung: Die motivierenden und begeisternden Referenten passend zur jeder Veranstaltung, die live im „GSA Business Forum“ auftreten. Dort hat jeder interessierte Veranstalter die Möglichkeit, an nur einem Tag 16 verschiedene Business-Speaker und GSA-Mitglieder live zu erleben und sich ein Bild von ihren Fähigkeiten auf der Bühne zu machen.



Speaker live erleben

Am 15. Juni ist es soweit, dann findet das „Business Forum“ zum inzwischen fünften Mal in Frankfurt statt. Spitzenleistung ohne Stress, ein erfülltes Leben führen, Mitarbeiterbegeisterung oder die Prinzipien des Gehirns für innovative Unternehmen nutzen – das sind nur einige der spannenden Themen, die die Teilnehmer in diesem Jahr erwartet. Gleich, wie jeder Einzelne seinen Schwerpunkt setzt, ob persönliche Entwicklung oder beruflicher Erfolg im Mittelpunkt stehen sollen: Bei der GSA findet jeder garantiert den passenden Experten für sein Event. Neben bekannten Referenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben die Interessierten außerdem das Privileg, als einer der Ersten die „Stars von morgen“ live zu erleben – die besten sechs Finalisten des GSA Newcomer-Castings. www.business.germanspeakers.org „Performance 2016 – Seriously Speaking” Vom 8. bis 10. September 2016 ist es wieder so weit: Drei Tage lang wird die deutschsprachige und internationale Rednerszene zur elften Convention der German Speakers Association in Ulm zusammenkommen. In diesem Jahr lautet das Motto „Performance 2016 – Seriously Speaking“. Im Maritim Hotel treffen sich die Teilnehmer aus der ganzen Welt zum gegenseitigen Austausch, um neue Ideen zu entwickeln und frischen Wind in die Branche zu bringen. Zahlreiche Keynotes, Workshops und Sessions bieten die Möglichkeit, den internationalen Spirit der GSA selbst zu erleben, neue Sichtweisen zu entdecken und voneinander zu lernen. Höhepunkt der Convention ist auch in diesem Jahr der feierliche Galaabend am 10. September. Zum siebten Mal wird die GSA den „Deutschen Rednerpreis“ an eine prominente Person für ihre herausragenden rhetorischen Leistungen vergeben. In den vergangenen Jahren nahmen der ehemalige Außenminister und Vizekanzler, Dr. h.c. mult. Hans-Dietrich Genscher, Prof. Dr. Margot Käßmann, Dr. Dieter Zetsche, Bundespräsident a. D. Prof. Dr. Roman Herzog, Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama, und Dr. Auma Obama, Schwester des US-Präsidenten Barack Obama, die Auszeichnung entgegen. Noch ist geheim, wer in diesem Jahr mit dem „Deutschen Rednerpreis“ ausgezeichnet wird. www.gsa-convention.de



GSA auf der B2B NORD

Im April war die GSA zum wiederholten Mal mit einem Stand auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse vertreten. Verena Bethmann, Leiterin der GSA Geschäftsstelle, zeigte sich begeistert: „Für uns war der Messebesuch wieder ein voller Erfolg. Wir hatten viele interessierte Besucher an unserem Stand und konnten vielversprechende neue Kontakte knüpfen – nicht nur mit Speakern und Trainern, sondern auch mit Unternehmern. Gerade in Sachen Networking ist die B2B NORD wirklich ideal, wir freuen uns bereits auf die nächste Messe im Herbst!“



Foto: Die GSA überzeugte die interessierten Messebesucher mit ihrem breiten Angebot.

Veröffentlicht am: 11.05.2016