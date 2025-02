Veröffentlicht am 29.01.2025

Neumünster (em) Für mehr als 760 Schüler:innen aus Schleswig-Holstein wird spannend: Vom 14. Januar bis 5. Februar 2025 treten sie in den Regionalentscheiden der StartUp Challenge SH an. 184 Teams aus 16 beruflichen Schulen präsentieren ihre Geschäftsideen, um sich für das Finale am 21. Februar 2025 an der Fachhochschule Kiel zu qualifizieren. In Neumünster fand das Regionalfinale bereits am 21. Januar im LOG-IN Gründerzentrum statt. Jetzt steht fest, welche Idee dort um den Sieg kämpft.

Im landesweiten Wettbewerb schärften junge Menschen ihren Unternehmergeist und erweiterten ihr Wirtschaftswissen. Die Theodor-Litt-Schule und die Walther-Lehmkuhl-Schule aus Neumünster nahmen dieses Jahr wieder an der StartUp Challenge SH teil. In Teams entwickelten Schüler:innen eigenständig Geschäftsideen und präsentierten diese vor einer Jury aus regionalen Wirtschaftsvertretern.

Ein Team widmete sich dem Thema Fake News und entwarf eine App, die mithilfe Künstlicher Intelligenz den Wahrheitsgehalt von Nachrichten prüft. Enthüllte Falschmeldungen ließen sich samt Richtigstellung veröffentlichen. Ein weiteres Team der Walther-Lehmkuhl-Schule entwickelte Tropfen, die wiederum vor K.-o.-Tropfen schützen. Diese Idee stärkt die Sicherheit in der Partyszene und sensibilisiert für ein gravierendes Problem. Gleichzeitig vertieften die Schülerinnen ihre chemischen Kenntnisse und griffen ein gesellschaftlich relevantes Thema auf. Eine weitere beachtenswerte Idee drehte sich um Sonderangebote im Lebensmittelbereich: Eine Software berechnet, in welchem Supermarkt man am meisten spart.

Smart Bin: Müllcontainer mit Punktesystem überzeugt Jury

Das Team, das im Landesfinale in Kiel um den Sieg kämpft, präsentierte den "Smart Bin" – einen Müllcontainer für Elektro- und Glasmüll, der Nutzer:innen Punktesammeln und Rabatte ermöglicht. Die Verbindung eines sozialen Anliegens mit Gamification überzeugte die Jury vollständig. Das erstplatzierte Team stellt ihre Ideen am 21. Februar 2025 beim Landesfinale an der Fachhochschule Kiel einer Fachjury aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft vor.

Die prämierten Teams freuten sich über 400 Euro von der VR Bank zwischen den Meeren, 300 Euro von der Sparkasse Südholstein und 200 Euro von den Stadtwerken Neumünster.