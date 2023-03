"Es ehrt uns ganz besonders, dass wir zu den ersten Nominierten zählen", sagt AfB-Geschäftsführer Daniel Büchle. Im Rahmen der 27. UN-Klimakonferenz in Sharm El-Sheikh wurde AfB social & green IT am 9. November 2022 für den German SDG Award in der Kategorie Unternehmen nominiert. Dieser Award wird in diesem Jahr erstmalig verliehen. Die Initiative des Senats der Deutschen Wirtschaft e.V. will mit diesem Preis Pioniere ehren, die vorbildlich zum Erreichen der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Developments Goals) beitragen. Mit seinem Einsatz für nachhaltige IT durch zertifiz...